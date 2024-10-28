Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantı, saat 15.25'te başladı.
TUSAŞ'a terör saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığı olacak.
2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşülecek. TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutulacak.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alınacak. MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.