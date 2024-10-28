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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantı, saat 15.25'te başladı.

GÜNDEM: TUSAŞ SALDIRISI

TUSAŞ'a terör saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığı olacak.

2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşülecek. TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutulacak.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alınacak. MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

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