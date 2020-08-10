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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Koronavirüsle ilgili yeni tedbirler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Gündemde Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan da var.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:34
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Terörle mücadele, iç ve dış politika ile salgında gelinen son durum...

Kabine toplantısında masada önemli gündem başlıkları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda en önemli konulardan biri koronavirüsle mücadele.

YENİ TEDBİRLER GELİR Mİ?

Bayram tatili sonrası vaka sayılarındaki artış, akıllara "Yeni tedbirler gelir mi" sorusunu getirmişti. Hem o soru hem de okulların ne zaman açılacağı toplantıda gündeme gelecek.

Doğu Akdeniz'deki son durum ele alınacak

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda önemli bir yer tutacak.

Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ın korsan anlaşmasını yok hükmünde saymıştı Bölgede atılması planlanan yeni adımlar değerlendirilecek.

Libya, Lübnan ve terörle mücadele de masada olacak

Türkiye'nin desteğiyle tablonun değiştiği Libya'da gelinen son durum da ele alınacak.

Son yılların en büyük patlamasının yaşandığı Lübnan'a yönelik yardım faaliyetleri de masada olacak.

Suriye, Irak'ın kuzeyi ve yurt içindeki terör operasyonları da toplantıda konuşulacak konular arasında.

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