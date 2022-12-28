Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli zirve

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, haksız ticari uygulamaların belirlenmesi ve yasaklanması, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri için özel ödeme kuralları getirilmesi, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında, kuruluş için gerekli kurucu oda sayısı alt sınırına ve bu kuruluşlardaki olağanüstü genel kurul toplantıları için gereken koşullara dair yeni düzenleme önerileri gibi konular kapsamlı olarak ele alındı.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.