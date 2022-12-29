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Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

TRT Haber29 Aralık 2022 Perşembe 08:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

TRT Haber'in haberine göre, İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmesinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "1 milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu bilgilendirme programına katılacak.

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