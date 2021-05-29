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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede NATO Zirvesi'nin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmenin konuları değerlendirildi.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:06 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:17
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde yapılan görüşmede, NATO Zirvesi'nin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmenin konuları değerlendirildi.

Görüşmede, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Filistin'de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyetin belirtildiği görüşmede, İsrail'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılması gereğinin altı çizildi.

Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi, görüş ayrılıklarına rağmen ikili ilişkilerin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif iş birliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin belirtildiği görüşmede, iki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD iş birliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldı.

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