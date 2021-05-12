Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:27 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında haziranda NATO Zirvesi marjında yapılacak görüşme, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz şekilde çıkartılması ve Gazze'ye yönelik hava saldırıları ele alındı.

Görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin ramazanda Mescid-i Aksa'ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da olduğu sivilleri katletmesinin tüm dünyada derin bir infiale neden olduğu belirtilen görüşmede, İsrail'in kutsal mekana, ibadet edenlere ve sivillere saldırmasının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihlali olduğu hatırlatılarak, İsrail'in hukuk tanımaz ve saldırgan tavrının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı.

Mübarek Ramazan Bayramı'na girerken, tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gerektiği kaydedildi.