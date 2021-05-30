Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Arafta Sorular'da Esra Elönü'nün sorularını cevaplandırıyor

30 Mayıs 2021 Pazar 21:34 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 21:48

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları:



İnsanı dinamik yolculuğun içerisinde bir özne olarak düşünmek bana daha anlamlı geliyor.

Bilim nasıl sorusunu cevaplar ama felsefe ve din niçin sorusunu cevaplar. Sadece nasıl sorusunu cevaplayarak bizim anlamlı bir hayat yaşamamız mümkün değil.

Arafta verilen cevaplar insanı daha canlı tutar.

Anadolu irfan kültürü ve geleneği içerisinde neye dokunsanız metafizik bakış açısının izlerini ve ilmek ilmek örüldüğünü görüyorsunuz.

Müzisyen de olsanız, devlet adamı da olsanız, marangoz ustası da olsanız iyi bir dinleyici olmak önemlidir.

