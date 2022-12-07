Türkiye'den kritik F-16 görüşmesi! ABD Kongresine iletildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanında işbirliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular değerlendirildi.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK F-16 GÖRÜŞMESİ

F-16 savaş uçaklarının tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanması koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye'nin beklentiler iletildi.

