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Politika

Türkiye'den kritik F-16 görüşmesi! ABD Kongresine iletildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, F-16 savaş uçakları hakkında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. F-16 savaş uçaklarının tedarik ve modernizasyonuna ilişkin ABD Kongresinin onaylanması hususunda talep iletildi.

7 Aralık 2022 Çarşamba 19:43 - Güncelleme:
Türkiye'den kritik F-16 görüşmesi! ABD Kongresine iletildi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanında işbirliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular değerlendirildi.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK F-16 GÖRÜŞMESİ

F-16 savaş uçaklarının tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanması koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye'nin beklentiler iletildi.

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