Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Böyle bir taleple Türkiye'ye gelmemeliler

1 Mart 2022 Salı 21:15 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 21:43

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK'te Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Rusya ve Ukrayna müzakere görüşmesinin, yarın büyük ihtimalle ertelenmesi söz konusu. Ancak bir iki gün sonra bir araya gelecekler. Şu ana kadar Ukrayna tarafı da müzakereler konusunda istikrarlı devam ediyor."



"Benim korkum, askeri hareketlilik devam ederse Kiev ve Harkiv'e müzakere masasının ortadan kalkması. Çabalarımız müzakerelerin ortadan kalkmamasını ve ateşkesi sağlamak."



"Bu saldırıları biz de reddediyoruz, bu saldırıları kabul etmiyoruz. Bu yüzden şu an yapılması gereken, Rusya tarafına ateşkesi sağlamak için gerekli telkinleri yapmak."



"Rusya'nın daha büyük bir sorumluluk alması gerekiyor. Gördüğüm tablo, iki günde yaşananları da dikkate alırsak çok iyiye gidecek gibi durmuyor"



"Benim değerlendirmem, müzakere sağlansa bile süreci bu noktaya getiren dinamikler önümüzdeki on yıllarda konuşmaya devam ettiğimiz bir konu olacak."



"Rusya ile Suriye'de, Libya'da ya da Kırım'ın ilhakı konusunda anlaşamıyoruz. Ancak bu sorunların hiçbiri bizi soğuk savaş noktasına getirmedi çünkü biz bu noktada müzakereyle, liderlerin diplomasisiyle konuları yürüttük."



"AB için Türkiye önemli bir müttefik. Rusya'nın eylemlerini kabul etmemekle birlikte köprüleri atmak durumunda da değiliz. Ruslar ile müzakere masasına oturulduğunda onların da güvendiği bir ülkenin, yani Türkiye'nin masada olması gerekiyor."



"Böyle durumlarda Türkiye AB'nin başvurduğu bir ülkeyken, neden Türkiye'nin güvenlik endişeleri AB tarafından dikkate alınmıyor?"



"Montrö Sözleşmesi barış ve istikrara katkı sağladı. İkinci Dünya Savaşı'nda bile Karadeniz, savaş denizi olmadı. Montrö'nün 19-20-21'inci maddeleri çok açık, Türkiye savaş gemilerinin geçişine izin veremez."



"Karadeniz'i bu işin bir parçası haline getirmemek için "böyle bir girişimde bulunmayın" telkininde bulunduk. Sadece Rusya ve Ukrayna değil, diğer ülkeler de böyle bir taleple Türkiye'ye gelmemeli."

"Krizden bir takım dersler çıkarılması lazım. Bir savaşın henüz başındayız, umarım bir an önce sona erer ve ateşkes hemen sağlanır. Soğuk Savaş sona erdiğinde aslında tam bir dünya düzeni kurulamadı, yeni bir güç dengesi kurulamadı."

"(Nükleer savaş hakkında) Nükleer güçten çok zafiyeti gösterir. NATO daha dengeli ve olgun bir tavır sergiledi. Ancak Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlar, kendi güvenlik kaygısını ortaya çıkaran adımlar olacak."



"Bu süreç Rusya'ya fayda sağlamayacak, ekonomik olarak zayıflatacak, askeri anlamda zayıflayacak, yalnızlaşacak."

"Rus toplumunda yaptırımlar tepkiye yol açacaktır. Bilim insanlarının ya da sporcuların uluslararası platformlardan dışlanması çok hoş bir şey değil çünkü bireysel olarak o kişilerin cezalandırılması bana çok doğru gelmiyor."