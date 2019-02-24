Cumhurbaşkanlığından AB’nin üst düzey isimlerinin Mısır’da düzenlenecek zirveye katılmalarına sert tepki

Demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin darbeyle indirildiği ve birçok insan hakları ihlâlinin yaşandığı Mısır, yarın Avrupa Birliği (AB) ile Arap Ligi ortak zirvesine ev sahipliği yapacak.

Türkiye’de terörü övmek suçundan ceza alanlar için her fırsatta ifade özgürlüğü kılıfına sarılarak eleştirilerini yöneltmekten çekinmeyen Avrupa, birincisi düzenlenecek olan AB-Arap Ligi Zirvesi’ni, daha üç gün önce 9 gencin idam edildiği Mısır’da gerçekleştirecek.

Söz konusu zirveye, her fırsatta “değerleriyle” övünen ve diğer ülkelere de bu değerleri dayatan Avrupa’dan 20’den fazla hükûmet lideri ve devlet başkanı katılacak. Bu isimler arasında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May de bulunuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN’DAN TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN SİZE!

Avrupa’nın Mısır’da düzenlenen zirveye katılmasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; AB Komisyonu Başkanı Juncker, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini’ye doğrudan seslenerek, “Nerede sizin ilke ve değerleriniz? Hepinize yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi’nin Mısır’da gerçekleşeceğini hatırlatarak, “9 genç insanın idam edildiği aynı haftada gerçekleşecek. AB, zirvede en üst makamlarınca temsil edilecek; Juncker, Tusk, Mogherini katılacak. Ama terörü övmek suçundan ceza alanlar için ‘ifade özgürlüğü’ kılıfında Türkiye’yi eleştirirler.” ifadelerini kullandı.