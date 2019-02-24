İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanlığından AB’nin üst düzey isimlerinin Mısır’da düzenlenecek zirveye katılmalarına sert tepki

AB'nin üst düzey makamları, darbeci Sisi yönetimin başta olduğu ve üç gün önce 9 gencin idam edildiği Mısır’da düzenlenecek AB-Arap Ligi Zirvesi’ne katılacak. AB'nin bu ikiyüzlülüğüne ise Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Juncker, Tusk ve Mogherini’ye doğrudan seslenerek, “Nerede sizin ilke ve değerleriniz? Yazıklar olsun size.” dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin darbeyle indirildiği ve birçok insan hakları ihlâlinin yaşandığı Mısır, yarın Avrupa Birliği (AB) ile Arap Ligi ortak zirvesine ev sahipliği yapacak.
 
Türkiye’de terörü övmek suçundan ceza alanlar için her fırsatta ifade özgürlüğü kılıfına sarılarak eleştirilerini yöneltmekten çekinmeyen Avrupa, birincisi düzenlenecek olan AB-Arap Ligi Zirvesi’ni, daha üç gün önce 9 gencin idam edildiği Mısır’da gerçekleştirecek.
 
Söz konusu zirveye, her fırsatta “değerleriyle” övünen ve diğer ülkelere de bu değerleri dayatan Avrupa’dan 20’den fazla hükûmet lideri ve devlet başkanı katılacak. Bu isimler arasında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May de bulunuyor.
 
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN’DAN TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN SİZE!
 
Avrupa’nın Mısır’da düzenlenen zirveye katılmasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; AB Komisyonu Başkanı Juncker, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini’ye doğrudan seslenerek, “Nerede sizin ilke ve değerleriniz? Hepinize yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.
 
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi’nin Mısır’da gerçekleşeceğini hatırlatarak, “9 genç insanın idam edildiği aynı haftada gerçekleşecek. AB, zirvede en üst makamlarınca temsil edilecek; Juncker, Tusk, Mogherini katılacak. Ama terörü övmek suçundan ceza alanlar için ‘ifade özgürlüğü’ kılıfında Türkiye’yi eleştirirler.” ifadelerini kullandı.

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TBMM'nin 29'uncu başkanı Şentop oldu

TBMM'nin 29'uncu başkanı Şentop oldu

Korkutan uyarı: Yeni bir DEAŞ oluşuyor

Korkutan uyarı: Yeni bir DEAŞ oluşuyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Guaido'dan dünyaya 'darbe' teklifi: Bütün seçenekleri düşünün

Guaido'dan dünyaya 'darbe' teklifi: Bütün seçenekleri düşünün

Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusu ve Münbiç için flaş mesaj

Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusu ve Münbiç için flaş mesaj

IKBY'den İran'a şartlı petrol ihracatı kararı

IKBY'den İran'a şartlı petrol ihracatı kararı

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yazık! Doğru konuş

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yazık! Doğru konuş

AB çatırdıyor: İngiltere'den sonra bir ülkede daha 'ayrılık' sesleri

AB çatırdıyor: İngiltere'den sonra bir ülkede daha 'ayrılık' sesleri
 

POPÜLER HABERLER

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA