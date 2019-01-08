Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Terörle mücadelemizdeki soru acaba nasıl değil ne zamandır' denildi.
- AA
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir" ifadeleri kullanıldı.
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