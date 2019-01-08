Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Terörle mücadelemizdeki soru acaba nasıl değil ne zamandır' denildi.