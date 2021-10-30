İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2021 Cumartesi / 24 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan önemli açıklama! Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman?
Politika

Cumhurbaşkanlığı'ndan önemli açıklama! Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman?

Dünya liderleri G-20 Zirvesi için İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Draghi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:40
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

G-20 Zirvesi'nde küresel ekonomik adalet, terörle mücadele ve göçün gündemde olacağını söyleyen Kalın, "Biden ile görüşme 1-2 gün içinde olabilir. Roma'da da görüşme olabilir. Birleşik Krallık'ta görüşme meydana gelebilir." dedi.

10 elçi gerilimiyle ilgili Kalın, "Elçilerin saygılı olmaları gerekiyor. Erdoğan gerekli cevabı verecektir." ifadelerine yer verdi.

ABD ile F-35 kriziyle ilgili ise Kalın, teknik heyetlerle görüşmenin devam edeceğini açıkladı.

Sınır ötesine yeni operasyon olacak mı? sorusuna ise Kalın, "Şartlar gerektiğinde olur" yanıtını verdi..

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.