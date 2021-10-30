Cumhurbaşkanlığı'ndan önemli açıklama! Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman?

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:40

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

G-20 Zirvesi'nde küresel ekonomik adalet, terörle mücadele ve göçün gündemde olacağını söyleyen Kalın, "Biden ile görüşme 1-2 gün içinde olabilir. Roma'da da görüşme olabilir. Birleşik Krallık'ta görüşme meydana gelebilir." dedi.

10 elçi gerilimiyle ilgili Kalın, "Elçilerin saygılı olmaları gerekiyor. Erdoğan gerekli cevabı verecektir." ifadelerine yer verdi.

ABD ile F-35 kriziyle ilgili ise Kalın, teknik heyetlerle görüşmenin devam edeceğini açıkladı.

Sınır ötesine yeni operasyon olacak mı? sorusuna ise Kalın, "Şartlar gerektiğinde olur" yanıtını verdi..