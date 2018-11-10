Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhuriyeti yaşatmak görevimiz

Erdoğan: Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıfları gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatılmalı, onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. 

ENGELLERİ AŞTIK 

Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Cumhuriyetimizin 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. 

RAHMETLE ANIYORUM 

Millî iradeye sahip çıkılması, demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerimize ulaşılması için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ederken, geleceğimize her zamankinden daha büyük bir ümitle bakıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum.”  

BUGÜN FRANSA'YA GİDİYOR

Başkan Erdoğan, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Paris’te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere, bugün Fransa’ya gidiyor. Etkinliklere 100 civarında devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey uluslararası yetkililer katılacak. Erdoğan, ziyaret vesilesiyle bazı ülke liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunacak.  

Başkan Erdoğan, dün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. 

İŞTE BUNUN ADI SEVGİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışı bir çocuğu dede şefkatiyle sevdi. Küçük çocuğun ve Erdoğan’ın birbirlerine bakışında sevginin bütün izleri görülüyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti´nin ´Kampüse Hoşgeldin´ projesi 500 bin gence ulaştı

AK Parti´nin ´Kampüse Hoşgeldin´ projesi 500 bin gence ulaştı

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA