Cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz
Başkan Erdoğan, ‘Gardırop Atatürkçüsü’ olarak tanımladığı CHP’nin milletin değerlerine düşmanlık yaptığını vurguladı: Cumhuriyeti tekellerine aldılar, milletin hayrına ne varsa karşı çıktılar.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayıp, toplantılarının partileri ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı. İstanbul’da cumartesi günü tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Türkiye, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları ile Almanya Şansölyesi’nin katılımıyla gerçekleşen bu zirvede, Suriye meselesinde gelinen yeri ve atılacak adımları konuştuk. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmelerde de ağırlıklı olarak Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık ve onların sordukları sorular oldu ama onların şu ana kadar bilmedikleri birçok konuyu da kendilerine ifade etme fırsatını buldum. Hepimizin katıldığı zirve toplantısının ardından hem bir bildiri yayımladık hem de basın toplantısında görüşlerimizi ifade ettik.”
İKİ TARİHİ ANI YAŞADIK
“Önceki gün iki tarihi anın birlikte yaşandık Cumhuriyet’in 95. yıl dönümünün, Cumhuriyet’e yakışan bir eserin açılışıyla gerçek manada kutlandık. Malazgirt’ten bugüne, bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi ve bu şekilde devam etmesi uğrunda mücadele eden tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi hürmetle yad ediyorum. Halen ülkemizin ve milletimizin bekası için gece gündüz çalışan, mücadele eden, gerektiğinde hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.”
RESMEN HİZMETE AÇTIK
“Türkiye sınırları içinde veya dışında, nerede olursa olsun kalbi vatan sevgisiyle dolu şekilde görevini ifa eden tüm güvenlik güçlerine başarılar dilerim. Cumhuriyet Bayramı törenlerinin sabahki bölümlerini Ankara’da gerçekleştirdikten sonra İstanbul’a geçtik ve tarihi bir törene katıldık. Dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz, cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Ve öyle bir kutlama ki günübirlik değil, inşallah bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edecek. Her uçuşta, her inişte ‘Burası 29 Ekim’in 95. yıl dönümünde açılmıştı’ denilecek. Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu da yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu tabii, o ayrı mesele. Neymiş, ‘Cumhuriyet Bayramı’nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış.’ Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver ama sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay.”
DÜNYAYA HAYIRLI OLSUN
“Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan bu havalimanının Türkiye’ye, millete, bölgeye ve tüm dünyaya bir kez daha hayırlı olsun. İstanbul Havalimanı, dünyada en önemli merkezlerden biri olacak. Buradan dünyaya dağılımlar yapılacak. Dost ve kardeş ülkelerden 9 cumhurbaşkanı, 2 başbakan, bir meclis başkanı, 3 başbakan yardımcısı ve 35 bakanla 8 uluslararası kuruluş temsilcinin açılış törenine katılarak, Türkiye’nin bu mutlu gününü paylaştı. Katılımcılara şükranlarını sunarım. İsmini İstanbul Havalimanı olarak koyduğumuz bu dev eserle Türkiye artık sadece transit merkez konumunu güçlendirmekle kalmamış, hava ulaşımında ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır.”
TÜRKİYE’NİN MARKASI
“Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın statüsü, aynı isimle devam edecek. Türkiye’nin en önemli markası olan İstanbul’un ismini en yalın haliyle yeni havalimanında kullanarak 2023 ve sonrasındaki hedeflerine uygun bir adım attık. Dikkat edin, 42 ayda burası bitti. Bize yakışan bu, AK Parti iktidarına yakışan bu. İşte Berlin, 2006’da temel attı. Berlin Havalimanı hala devam ediyor ve şimdi Almanlar kendi gazetelerinden ‘Buradan 3 kat, 4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti Berlin ne halde’ diyorlar. Bu bir şeyi gösteriyor, nedir? İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Biz inandık, azmettik, hamdolsun ‘Burada havalimanı olmaz’ diyenler bu havalimanının olduğunu gördüler ve ‘Burası yumuşak zemindir, burada havalimanı olmaz, şudur, budur’ diye bahaneler uyduranlar havalimanının nasıl olduğunu gördüler ve görecekler.”
EN MODERN MALZEME
“Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var donarak şehadete yürümek de var. Şu anda bizim askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı elbisesinden, uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern ordulardaki malzemelerdir. Türkiye’de yıllarca, milletin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal’i, Cumhuriyet Bayramı’nı, Zafer Bayramı’nı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Tam tersine ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine de karşı çıkmış, hepsini de engellemeye çalışmışlardır.”
ACABA DİYENLERE O FIRSAT VERİLMEDİ
“Havalimanının tüm aşamalarında emeği geçen ve katkısı olan kurumlara, mühendisinden mimarına, tüm işçilere teşekkürler ederim. Burada 5’li bir konsorsiyum söz konusu, Cengiz Holding, Limak, Kalyon, Kolin ve bir de beşinci firma olarak MNG. Bu 5 firma hakikaten burada el ele verdiler, omuz omuza verdiler ‘Acaba’ diyenlere o fırsatı vermediler, bu işi bitirdiler.
Havalimanının açılışını Cumhuriyet Bayramı’na denk getirmek için yüklenici firmaları çok zorladık ve teşvik ettik, firmaların da gece gündüz çalışarak resmi açılışı bayrama yetiştirdi. İç ve dış hatlarda sembolik uçuşlar hemen başlayacak. Ancak Atatürk Havalimanı’nın buraya taşınması yıl başına kadar sürecek. Havalimanı birkaç ay içerisinde tam kapasiteyle faaliyete geçecek.”
KABİNE REVİZYONU YOK
Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, kabine revizyonu iddialarının doğruluk payının olmadığını söyledi. Erdoğan “Medya zaten revizyonu yapıyor. Biz de onlardan öğreniriz. Gündemimizde söz konusu değil, bakanlık sayılarında kesinlikle söz konusu değil” dedi.
KURULLARA BAŞKANLIK ETTİ
Başkan Erdoğan, dün ayrı ayrı Hukuk Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nu topladı. Erdoğan önce Hukuk Politikaları Kurulu’na ve daha sonra da Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na başkanlık etti.
KAŞIKÇI CİNAYETİ ARTIK ÇÖZÜLMELİ
Erdoğan: Kaşıkçı cinayetini artık çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok.
GÖKÇEK BENİM DAVA ARDAŞIM
Başkan Erdoğan, “Melih Gökçek benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum” dedi.
TERÖRİSTLERİN YAKINDA TEPELERİNE İNECEĞİZ
“Fırat’ın doğusundaki terör yapılanması çökertilecek. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. DEAŞ’ın, belli mahfiller tarafından yeniden eğitilen ve bölgeye yayılan elemanları vasıtasıyla adeta hortlatılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bölgedeki hedeflere ulaşmak için ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütlerini manivela olarak kullanan odak, şimdi bu iğrenç oyunu yeniden sahnelemeye çalışıyor. Ne bölge halkının ne de dünya kamuoyunun bu DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz. Bir yandan rejimi kışkırtarak, diğer yandan DEAŞ’ı hortlatarak Suriye’yi yeniden kana ve ateşe boğmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.”
BUNLARIN HİÇ KİMSEYE FAYDALARI DOKUNMAZ
“29 Ekim diğer milli bayramlar gibi mutlaka anlamına uygun şekilde yad edilmesi gereken önemli bir gün. Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal’i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan biliyorsunuz bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyet’e, ne milletimize, ne ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Tam tersine ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine de karşı çıkmış, hepsini de engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Yıllarca cumhur ile Cumhuriyet’i, Gazi ile Atatürk’ü birbirinden uzaklaştırarak gizli iktidarlarını korumaya çalışan bu kafa, sözleri ve eylemleriyle de milletimizi hep aşağılamışlardır.”
CHP’NİN O KİRLİ YÜZÜNÜ HERKESİN BİLMESİ LAZIM
“CHP zihniyeti, milleti tarihinden, medeniyetinden, kültüründen özellikle kopartarak kimliksiz, kişiliksiz, sadece şekilden ibaret bir batıcılığa mahkum etmek istiyor. Ezandan başörtüsüne kadar milletimizin tüm değerleriyle uğraşmalarının sebebi de budur. 1960 darbesinin de 1980 darbesinin de 28 Şubat mücadelesinin de benzeri diğer girişimlerin de gerisinde hep bu baskıcı, bu dikta heveslisi jakoben kafa vardır. CHP bu zihniyetin siyasetteki en önemli temsilcisidir. Bürokraside, iş dünyasında, sivil toplum kuruluşları içinde de bu kesimin uzun süre ciddi ağırlığı ve etkisi olmuştur. Bunlar Atatürk’ün ismini ve resmini pullardan çıkarmadılar mı, Türk parasından çıkarmadılar mı? Sınıflardan tabloları kaldırmadılar mı? İşte onlar bunlardı. Yerine kimi koydular? İnönü’yü koydular. Bunları anlatmaya mecburuz, niye? Çünkü hafızayı beşer nisyan ile malul. Bu genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Hadi bunu nereye koyacaksın Bay Kemal? Hadi izah et bakalım. Bir taraftan ‘Atatürkçüyüm’ diyeceksin öbür taraftan da pulda, parada, sınıflardaki, devlet resmi dairelerdeki bütün Atatürk’e ait tabloları kaldıran sizdiniz, siz. Bunları biliyoruz. Bunları anlatacağız, anlatacağız, CHP’nin o kirli yüzünü herkesin bilmesi lazım, o gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Bilecekler ki bu genç nesil bunu yutmasın, ondan sonra onlar da hesabını sorsun. Bu adım onun için çok önemli. Cumhuriyet kavramını istismar ettikleri kadar icraat ortaya koysalar herhalde Türkiye bugün bambaşka bir yerde olurdu.”
BİZİM ÖLÇÜMÜZ HALKA HİZMETTİR
“Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Atatürk’e olan saygımızın ölçüsü İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve tarihi süreklilik içinde taze bir nefes olarak gördüğümüz yeni devletimizin kurucusu olmasıdır. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü tek parti devrinden kalma bir metin değildir. Milletimizin gönlündeki yerimizdir.”
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