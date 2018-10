Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayıp, toplantılarının partileri ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı. İstanbul’da cumartesi günü tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Türkiye, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları ile Almanya Şansölyesi’nin katılımıyla gerçekleşen bu zirvede, Suriye meselesinde gelinen yeri ve atılacak adımları konuştuk. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmelerde de ağırlıklı olarak Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık ve onların sordukları sorular oldu ama onların şu ana kadar bilmedikleri birçok konuyu da kendilerine ifade etme fırsatını buldum. Hepimizin katıldığı zirve toplantısının ardından hem bir bildiri yayımladık hem de basın toplantısında görüşlerimizi ifade ettik.”

İKİ TARİHİ ANI YAŞADIK

“Önceki gün iki tarihi anın birlikte yaşandık Cumhuriyet’in 95. yıl dönümünün, Cumhuriyet’e yakışan bir eserin açılışıyla gerçek manada kutlandık. Malazgirt’ten bugüne, bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi ve bu şekilde devam etmesi uğrunda mücadele eden tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi hürmetle yad ediyorum. Halen ülkemizin ve milletimizin bekası için gece gündüz çalışan, mücadele eden, gerektiğinde hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.”

RESMEN HİZMETE AÇTIK

“Türkiye sınırları içinde veya dışında, nerede olursa olsun kalbi vatan sevgisiyle dolu şekilde görevini ifa eden tüm güvenlik güçlerine başarılar dilerim. Cumhuriyet Bayramı törenlerinin sabahki bölümlerini Ankara’da gerçekleştirdikten sonra İstanbul’a geçtik ve tarihi bir törene katıldık. Dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz, cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Ve öyle bir kutlama ki günübirlik değil, inşallah bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edecek. Her uçuşta, her inişte ‘Burası 29 Ekim’in 95. yıl dönümünde açılmıştı’ denilecek. Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu da yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu tabii, o ayrı mesele. Neymiş, ‘Cumhuriyet Bayramı’nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış.’ Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver ama sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay.”

DÜNYAYA HAYIRLI OLSUN

“Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan bu havalimanının Türkiye’ye, millete, bölgeye ve tüm dünyaya bir kez daha hayırlı olsun. İstanbul Havalimanı, dünyada en önemli merkezlerden biri olacak. Buradan dünyaya dağılımlar yapılacak. Dost ve kardeş ülkelerden 9 cumhurbaşkanı, 2 başbakan, bir meclis başkanı, 3 başbakan yardımcısı ve 35 bakanla 8 uluslararası kuruluş temsilcinin açılış törenine katılarak, Türkiye’nin bu mutlu gününü paylaştı. Katılımcılara şükranlarını sunarım. İsmini İstanbul Havalimanı olarak koyduğumuz bu dev eserle Türkiye artık sadece transit merkez konumunu güçlendirmekle kalmamış, hava ulaşımında ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır.”

TÜRKİYE’NİN MARKASI

“Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın statüsü, aynı isimle devam edecek. Türkiye’nin en önemli markası olan İstanbul’un ismini en yalın haliyle yeni havalimanında kullanarak 2023 ve sonrasındaki hedeflerine uygun bir adım attık. Dikkat edin, 42 ayda burası bitti. Bize yakışan bu, AK Parti iktidarına yakışan bu. İşte Berlin, 2006’da temel attı. Berlin Havalimanı hala devam ediyor ve şimdi Almanlar kendi gazetelerinden ‘Buradan 3 kat, 4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti Berlin ne halde’ diyorlar. Bu bir şeyi gösteriyor, nedir? İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Biz inandık, azmettik, hamdolsun ‘Burada havalimanı olmaz’ diyenler bu havalimanının olduğunu gördüler ve ‘Burası yumuşak zemindir, burada havalimanı olmaz, şudur, budur’ diye bahaneler uyduranlar havalimanının nasıl olduğunu gördüler ve görecekler.”

EN MODERN MALZEME

“Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var donarak şehadete yürümek de var. Şu anda bizim askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı elbisesinden, uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern ordulardaki malzemelerdir. Türkiye’de yıllarca, milletin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal’i, Cumhuriyet Bayramı’nı, Zafer Bayramı’nı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Tam tersine ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine de karşı çıkmış, hepsini de engellemeye çalışmışlardır.”