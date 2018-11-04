D-8 bünyesinde takas odası kuralım

TİCARETTE YERLİ VE MİLLİ PARA ÇAĞRISI

Çavuşoğlu, “Önümüzdeki zamanı, D-8’i yenileyip canlandırmak, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için en verimli şekilde kullanmak lazım. Uluslararası gelişmelere daha çabuk karşılık verebilecek bir D-8’den yanayız” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, “Bugün kimi ülkelerce döviz kurlarının siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli para birimlerimizi kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimleriyle yapmaya hazırlanıyoruz. Birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu anlamda D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz” şeklinde konuştu.