D-8 bünyesinde takas odası kuralım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün kimi ülkelerce döviz kurlarının siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli para birimlerimizi kullanarak verebiliriz” dedi.
18. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Antalya’da düzenlendi. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmet Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar Abba İbrahim, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Yahya, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya’dan Büyükelçi Murya Wilana katıldı.
GELİŞTİRMESİ GEREKİR
Çavuşoğlu, toplantının açılış konuşmasında D-8 ülkelerinin bakanlarını Antalya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Endonezya’daki uçak kazası ve Mısır’daki terör saldırısı nedeniyle iki ülke halkına taziyelerini iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde geçen yıl D-8’in 20. kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da kutladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, “D-8’i kurarken sahip oldukları iş birliği ve dayanışma ruhunu aynı şekilde sürdürüyoruz. Halkların ortak menfaati ve paylaştıkları değerler temelinde D-8 platformunda bir araya geldik. Bu birleştirici özelliğin D-8’in bir başarısı. D-8 bağlamında bazı eksikliklerin de göz ardı edilmemesi gerekir. D-8’in bu modern çağın ihtiyaçlarına ayak uydurmak için kendisini geliştirmesi gerekir. Geçen yıl İstanbul zirvesinin örgütün son 20 yılını gözden geçirmek ve eksikleri tespit etmek için güzel bir imkan sundu” diye konuştu.
Uganda Büyükelçisi Ankara’ya çağırıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uganda’da 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp’in Ankara’ya geri çağrıldığını açıkladı.
TİCARETTE YERLİ VE MİLLİ PARA ÇAĞRISI
Çavuşoğlu, “Önümüzdeki zamanı, D-8’i yenileyip canlandırmak, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için en verimli şekilde kullanmak lazım. Uluslararası gelişmelere daha çabuk karşılık verebilecek bir D-8’den yanayız” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, “Bugün kimi ülkelerce döviz kurlarının siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli para birimlerimizi kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimleriyle yapmaya hazırlanıyoruz. Birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu anlamda D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz” şeklinde konuştu.
YAPININ SAYGINLIĞI
Çavuşoğlu, D-8’in proje ve sonuç odaklı çalışmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yapının saygınlığının daha geniş kitlelere ulaştığı ölçüde artacak. Esnaf, sanayici, kobi ve tarım sektörünü ne ölçüde geniş bir yelpazede bu yapıya dahil edersek D-8’in faydalarını o derece somut ve görünür kılabiliriz. Özel sektör kuruluşlarının da örgütün çalışmalarına önemli katkılar sunma potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz ve onları teşvik etmemiz gerekiyor. D-8 sanayi ve ticaret odaları başkanlarını da bu konuda son derece istekli görüyorum ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yu da bu toplantıda ağırlayacağız” dedi.
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