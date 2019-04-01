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Dağ gibi sorunlar İzmirlileri bekliyor

CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yönettiği Ege’nin incisi İzmir yine çöpe ve pis kokuya teslim edildi.

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Çöplerin vahşi depolama alanında toplanması, körfezdeki pis kokular değişmeyen CHP zihniyetiyle yine İzmirlileri çileden çıkaracak. En basit belediyecilik hizmetlerinin yapılmadığı İzmir yine ‘ideolojiye’ teslim edildi. İzmir’de yıllardır çözülemeyen koku sorunun altından ise başka bir skandal çıkmıştı. Belediyenin parasıyla halka hizmet etmek yerine CHP’li başkanlar bütçeyi saza-söze harcadığı ortaya çıkmıştı. 

EŞEKLE SU TAŞIDILAR 

İzmir’de hayatı zehir eden ‘koku’ sorununun nedeni İZSU çıkmış ve CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne mevduat dışı para yatıran İZSU’nun, körfezi kokudan kurtaracak proje yerine konserleri fonladığı belgelenmişti. 21. yüzyılda en temel insanlık ihtiyacı olan su bile İzmirlilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılamıyor. İzmir Kiraz’da şebeke hattından su alamayan mahalle sakinleri eşekle evlerine su taşımak zorunda kalıyor. 

 

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