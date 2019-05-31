Daha adil ve hızlı yargı
Başkan Erdoğan, demokrasiyi güçlendirecek, hak ve özgürlükleri genişletecek, daha adil ve hızlı yargı perspektifiyle hazırlanan, adalet sistemine birçok yenilik getiren ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni açıkladı. İşte yargı reformunun önemli satır başları...
TÜRKİYE Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Yargı Reformu Stratejisi Programı’nı açıkladı. Erdoğan strateji belgesinin sonraki reformların başlangıcı olduğunu belirterek “Biz bu reformaları AB istediği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için hayata geçiriyoruz” dedi. Adaletin küçüldüğü yerde zulmün büyüdüğünü kaydeden Erdoğan stratkeji belgesinin eski reformaların güncellenmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Erdoğan, “Amacımız tüm kurumlarımızın ifade özgürlüğüne, özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır. Her alanda ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Bu reform belgesi daha güvenilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olacaktır. AB’ya bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz” dedi.
Strateji belgesinde 2 temel perspektif 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunduğunu anlatan Erdoğan şunları söyledi:
-Demokrasinin güçlendirilmesi hak ve özgürlüklerin genişletilmesi hedefi vardır. İfade özgürlüğünün geliştirilmesi için yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz.
-Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanımına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Önleyici ve koruyucu hukukun da sisteme kazandırılması önceliklerimiz arasında.
-Uyuşmazlıkların mümkün olduğunda alternatif yöntemlerle çözülmesi de önceliklerimiz arasında.
-Tutuklamayı istisnai tedbir olarak görüyoruz. Tutuksuz yargılanmayı esas yöntem olarak görüyoruz.
-Mevcut tayin sistemi mesleki verimliliği olumsuz etkiliyor. Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiriyoruz.
l Düzenleme ile hakim ve savcıların mesleki teminatlarının daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.
-Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz.
-Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile meslekten ihraçta yargı yolu açılmıştır. Diğer disiplin kurulu kararları içinde başvuru yapma hakkı gelecek.
-Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.
-Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz.
-Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak kontenjanlar da azaltılacak.
-Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek.
-Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Mesleğe kabuller sadece yardımcı kadrosundan
yapılacak.
-Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kurulacak.
-Mahkemeler ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturmayı planlıyoruz.
-İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. Ceza mahkemeleri 24 saat esasıyla hizmet verecek.
-Özel kalem müdürlüğünü bir kariyer meslek haline dönüştürüyoruz. Bu uygulama yargılamaların daha etkili ve eksiksiz yürütülmesine yardımcı olacaktır.
GELiŞi GÜZEL TUTUKLAMA YOK
-Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.
-Hakim ve savcılar ilk kez coğrafi teminata kavuşacak.
-Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisaslaşacak.
-Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.
-Avukat olabilmek için ‘’Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’’ getiriliyor.
-Bazı iş ve işlemler, dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılacak.
-Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılmayacak.
-Çocuk teslimi icra müdürlüklerinin görevi olmayacak.
-’’Yargıda Hedef Süre’’ uygulaması daha da genişletilecek.
-Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek.
-Savunmanın yargılamalara etkin katılımı sağlanacak.
-Adli yardım sistemi güçlendirilecek.
-Vatandaşların danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofisler oluşturulacak.
Savunma yargılamaya etkin katılacak
-Savunmanın yargılamalara etkin katılımını sağlayacak düzenlemeler yapıyoruz.
-Savunma hakkı ilk defa ayrı bir şekilde düzenleniyor. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz.
-Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz.
-Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz.
-Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.
-Yargı sürecinde tanığa özgü uygulamaların geliştirilmesine ihtiyaç var. Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor.
-Tanıklara yaklaşımla ilgili standartların yükseltilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.
-Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar ortadan kaldırılacak.
-Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacak.
-Kabahat olarak tanımlanması gereken bazı fiiller suç olarak yer almaktadır.
-Basit yaralama ve tehdit gibi suçlar şikayet kapsamına alınacak.
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