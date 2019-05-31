Daha adil ve hızlı yargı

TÜRKİYE Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Yargı Reformu Stratejisi Programı’nı açıkladı. Erdoğan strateji belgesinin sonraki reformların başlangıcı olduğunu belirterek “Biz bu reformaları AB istediği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için hayata geçiriyoruz” dedi. Adaletin küçüldüğü yerde zulmün büyüdüğünü kaydeden Erdoğan stratkeji belgesinin eski reformaların güncellenmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Erdoğan, “Amacımız tüm kurumlarımızın ifade özgürlüğüne, özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır. Her alanda ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Bu reform belgesi daha güvenilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olacaktır. AB’ya bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz” dedi.

Strateji belgesinde 2 temel perspektif 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunduğunu anlatan Erdoğan şunları söyledi:

-Demokrasinin güçlendirilmesi hak ve özgürlüklerin genişletilmesi hedefi vardır. İfade özgürlüğünün geliştirilmesi için yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz.

-Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanımına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Önleyici ve koruyucu hukukun da sisteme kazandırılması önceliklerimiz arasında.

-Uyuşmazlıkların mümkün olduğunda alternatif yöntemlerle çözülmesi de önceliklerimiz arasında.

-Tutuklamayı istisnai tedbir olarak görüyoruz. Tutuksuz yargılanmayı esas yöntem olarak görüyoruz.

-Mevcut tayin sistemi mesleki verimliliği olumsuz etkiliyor. Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiriyoruz.

l Düzenleme ile hakim ve savcıların mesleki teminatlarının daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.

-Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz.

-Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile meslekten ihraçta yargı yolu açılmıştır. Diğer disiplin kurulu kararları içinde başvuru yapma hakkı gelecek.

-Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.

-Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz.

-Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak kontenjanlar da azaltılacak.

-Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek.

-Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Mesleğe kabuller sadece yardımcı kadrosundan

yapılacak.

-Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kurulacak.

-Mahkemeler ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturmayı planlıyoruz.

-İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. Ceza mahkemeleri 24 saat esasıyla hizmet verecek.

-Özel kalem müdürlüğünü bir kariyer meslek haline dönüştürüyoruz. Bu uygulama yargılamaların daha etkili ve eksiksiz yürütülmesine yardımcı olacaktır.