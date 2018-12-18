Darbe girişimleri sonları oldu

FETÖ’nün “yolsuzluk” kılıfıyla yargı üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığı darbe teşebbüsünün üzerinden 5 yıl geçti. Yolsuzluk kılıflı örtülü darbe girişimi başarısız olunca, yaklaşık 2.5 yıl sonra doğrudan TSK’da yuvalanmış hain cunta devreye sokularak darbe yapılmak istendi. Ancak bu açık darbe girişimi de millet iradesine tosladı.

ARŞİV OLUŞTURDULAR

FETÖ örtülü amacını gerçekleştirmek amacıyla; 1995 yılından itibaren devletin en mahrem bilgilerine, arşivlerine ve depolanan her türlü gizli veya gizli olmayan bilgilerine, devlet sicillerini, tapu, nüfus, okul, üniversite, hastane, adli sicil gibi her türlü bilgiyi toplamaya başladı. 17 Aralık yargı darbesi ile ilgili hazırlanan FETÖ çatı iddianamesinde bu durum, “Bütün soruşturma ve davalarda istediği sonuçları alan Fetullahçı örgütlenme, yargı ve emniyet üzerinden nihayet mevcut hükümeti devirmek üzere 17.12.2013 ve 25.12.2013 günü son vuruşu gerçekleştirip siyaseti, ülkeyi tamamen devralmak üzere faaliyete geçmiştir” diye değerlendirildi.

ŞİFRELİ MESAJLA TALİMAT

Tıpkı 15 Temmuz başarısız askeri darbe girişiminde olduğu gibi 17 Aralık yargı darbesi girişiminin talimatı da bizzat Fethullah Gülen’den geldi. Gülen, 20 Ekim 2013 günü yayınlanan Sui-zan isimli sohbetinde “altın vuruş” adıyla şifreli olarak talimatını verdi. Gülen 15 Temmuz darbe girişimi talimatını da aylar öncesinden 21 Mart 2016’da “haki cüppeyle” verdi. 17 Aralık tarihi ise rastgele seçilmedi. Bu tarihin seçilmesi Arap Baharı’na denk getirilmek istendi. Altın Vuruş operasyonu ile Türkiye’nin süresiz kaos ortamına sürüklenmesi, lidersiz bir toplum oluşturulması amaçlandı. 17 Aralık ve 25 Aralık 2013 günü gerçekleştirilen bu operasyonların gerçek hedefi başbakan ve 61. Hükümetti.Hedefin hükümet ve onun Başbakanı olan Erdoğan olduğu bizzat FETÖ üyesi savcıların hazırladığı fezlekelerde yer aldı. Örgüt mensubu savcıların, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Fatih Saraç, Bilal Erdoğan, Yalçın Akdoğan, Mustafa Varank ve Aydın Ünal’ın şüpheli olarak gösterildiği sözde fezlekede şöyle denildi: “2012/656 sayılı soruşturma kapsamında yapılan teknik takip çalışmalarında M.Fatih Saraç’ın teknik takibi yapılırken dönemin Başbakanı R.Tayyip Erdoğan….” Soruşturmanın savcısı asıl niyetlerini Can Dündar’a verdiği röportaj’da anlattı. Savcı Celal Kara, soruşturmanın bir numarasının Erdoğan olduğunu belirterek, asıl hedeflerini ifşa etti.