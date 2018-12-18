Darbe girişimleri sonları oldu
Yargı kumpasıyla hükümeti devirmeyi planlayan hain örgüt, bu emellerine ulaşamayınca TSK’daki uzantıları aracılığıyla ordu darbesi yapmak istedi. Her iki girişim de akamete uğratıldı.
FETÖ’nün “yolsuzluk” kılıfıyla yargı üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığı darbe teşebbüsünün üzerinden 5 yıl geçti. Yolsuzluk kılıflı örtülü darbe girişimi başarısız olunca, yaklaşık 2.5 yıl sonra doğrudan TSK’da yuvalanmış hain cunta devreye sokularak darbe yapılmak istendi. Ancak bu açık darbe girişimi de millet iradesine tosladı.
ARŞİV OLUŞTURDULAR
FETÖ örtülü amacını gerçekleştirmek amacıyla; 1995 yılından itibaren devletin en mahrem bilgilerine, arşivlerine ve depolanan her türlü gizli veya gizli olmayan bilgilerine, devlet sicillerini, tapu, nüfus, okul, üniversite, hastane, adli sicil gibi her türlü bilgiyi toplamaya başladı. 17 Aralık yargı darbesi ile ilgili hazırlanan FETÖ çatı iddianamesinde bu durum, “Bütün soruşturma ve davalarda istediği sonuçları alan Fetullahçı örgütlenme, yargı ve emniyet üzerinden nihayet mevcut hükümeti devirmek üzere 17.12.2013 ve 25.12.2013 günü son vuruşu gerçekleştirip siyaseti, ülkeyi tamamen devralmak üzere faaliyete geçmiştir” diye değerlendirildi.
ŞİFRELİ MESAJLA TALİMAT
Tıpkı 15 Temmuz başarısız askeri darbe girişiminde olduğu gibi 17 Aralık yargı darbesi girişiminin talimatı da bizzat Fethullah Gülen’den geldi. Gülen, 20 Ekim 2013 günü yayınlanan Sui-zan isimli sohbetinde “altın vuruş” adıyla şifreli olarak talimatını verdi. Gülen 15 Temmuz darbe girişimi talimatını da aylar öncesinden 21 Mart 2016’da “haki cüppeyle” verdi. 17 Aralık tarihi ise rastgele seçilmedi. Bu tarihin seçilmesi Arap Baharı’na denk getirilmek istendi. Altın Vuruş operasyonu ile Türkiye’nin süresiz kaos ortamına sürüklenmesi, lidersiz bir toplum oluşturulması amaçlandı. 17 Aralık ve 25 Aralık 2013 günü gerçekleştirilen bu operasyonların gerçek hedefi başbakan ve 61. Hükümetti.Hedefin hükümet ve onun Başbakanı olan Erdoğan olduğu bizzat FETÖ üyesi savcıların hazırladığı fezlekelerde yer aldı. Örgüt mensubu savcıların, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Fatih Saraç, Bilal Erdoğan, Yalçın Akdoğan, Mustafa Varank ve Aydın Ünal’ın şüpheli olarak gösterildiği sözde fezlekede şöyle denildi: “2012/656 sayılı soruşturma kapsamında yapılan teknik takip çalışmalarında M.Fatih Saraç’ın teknik takibi yapılırken dönemin Başbakanı R.Tayyip Erdoğan….” Soruşturmanın savcısı asıl niyetlerini Can Dündar’a verdiği röportaj’da anlattı. Savcı Celal Kara, soruşturmanın bir numarasının Erdoğan olduğunu belirterek, asıl hedeflerini ifşa etti.
MESLEKTEN ATILDILAR
Akamete uğratılan 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında kimi hakim ve savcıların FETÖ ile irtibatı tespit edilince meslekten atıldı.
DERSHANE DÜZENLEMESİ SONRASINDA DARBE GİRİŞİMİ
Hükümet, üniversiteye girişlerde adaletsizliğe yol açtığı gerekçesiyle Kasım 2013’te dershanelerin kaldırılması için çalışma başlatmıştı. Paralel yapının insan kaynağı olarak gördüğü dershanelerin kapatılacak olması nedeniyle, paralel polis-savcı-hakimler devreye girdi. 17 Aralık 2013 tarihinde yargı darbesinin startı verildi. Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar, işadamı Ali Ağaoğlu, Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan ve Rıza Sarraf gözaltına alındı.
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