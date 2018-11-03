Darbe şehitlerine hakarete soruşturma

Haziran’da CHP kontenjanından seçilen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın Meclis’te 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret etmesinin ardından 15 Temmuz Derneği harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. “15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik” diyen SP’li İslam’ın twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İslam hakkında, twitter’daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesindeki “Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ile 215. maddesindeki “suçu ve suçluyu övme” suçlarından resen soruşturma açıldığı belirtildi.

AKDOĞAN: FETÖ AĞZI

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, “FETÖ ağzıyla bir milletvekilinin konuşması kabul edilemez bir durum. FETÖ’nün yaptıkları Türkiye’ye karşı bir ihanettir. Yani FETÖ’yü sahiplenirmiş gibi onların söylemlerini dile getirmek, FETÖ elebaşısının ağzıyla söylemleri tekrar etmek, bu yakışmamıştır” dedi. Akdoğan “15 Temmuz ruhunu ayaklar altına alan, bırakın bir milletvekilini herhangi bir vatan evladına yakışmayacak, bu kadar şehidimizin olduğu ihanet hadisesine karşı böyle bir tavır son derece yakışıksızdır” diye konuştu.

‘AYIPTIR, REZİLLİKTİR’

SP Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın 15 Temmuz kahramanlarına hakaret etmesinin ardından bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan “Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir. Kürsüye çıkıp bir sürü laf edip, en sonunda elde kalan sıfır olunca tek alkış CHP’den geldiği, siyaseten bir iflas tablosu” dedi.