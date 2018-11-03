Darbe şehitlerine hakarete soruşturma
15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret eden SP’li Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İslam’ın twitter paylaşımlarına da Ankara Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı. Siyasi partilerden İslam’a tepki yağdı.
Haziran’da CHP kontenjanından seçilen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın Meclis’te 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret etmesinin ardından 15 Temmuz Derneği harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. “15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik” diyen SP’li İslam’ın twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İslam hakkında, twitter’daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesindeki “Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ile 215. maddesindeki “suçu ve suçluyu övme” suçlarından resen soruşturma açıldığı belirtildi.
AKDOĞAN: FETÖ AĞZI
AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, “FETÖ ağzıyla bir milletvekilinin konuşması kabul edilemez bir durum. FETÖ’nün yaptıkları Türkiye’ye karşı bir ihanettir. Yani FETÖ’yü sahiplenirmiş gibi onların söylemlerini dile getirmek, FETÖ elebaşısının ağzıyla söylemleri tekrar etmek, bu yakışmamıştır” dedi. Akdoğan “15 Temmuz ruhunu ayaklar altına alan, bırakın bir milletvekilini herhangi bir vatan evladına yakışmayacak, bu kadar şehidimizin olduğu ihanet hadisesine karşı böyle bir tavır son derece yakışıksızdır” diye konuştu.
‘AYIPTIR, REZİLLİKTİR’
SP Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın 15 Temmuz kahramanlarına hakaret etmesinin ardından bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan “Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir. Kürsüye çıkıp bir sürü laf edip, en sonunda elde kalan sıfır olunca tek alkış CHP’den geldiği, siyaseten bir iflas tablosu” dedi.
FETÖ’YÜ ÖVMÜŞ
İslam, 2015’te FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi’nin haberini paylaştığı ve FETÖ’cülere “hayırsever” dediği ortaya çıktı. Bunlarla da yetinmeyen Cihangir İslam’ın 2015-2016 arası FETÖ’nün medyasında yazılar yazan FETÖ tutuklusu Sedat Laçiner ve Ahmet Altan’ın yazılarını paylaştığı da gün yüzüne çıktı.
SİYASİLER TEPKİ GÖSTERDİ
SP’li Cihangir İslam’ın 15 Temmuz şehitlerine hakaret etmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.
‘DEAŞ KAFASI’
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: DEAŞ gibi terör örgütlerinin muhakemesinde çekirdeği oluşturan yaklaşımdır. “Hakkı sadece ben teslim ederim, benim dışımdaki herkes batıldır” şeklindeki bir yaklaşımdır. Maalesef DEAŞ örgüt kafası ile konuşmuştur, terör örgütünün muhakemesi ile aynı paralele düşmüştür. Bunun demokratik kültürle, kesinlikle İslam’la, rasyonel muhakemeyle, okuryazarlıkla ilgisi yoktur. Bu, fanatizmin dilidir.
‘GAFLET DEĞİLSE HAİNLİK’
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 15 Temmuz darbe girişimcileriyle darbeye karşı vatanını, milletini, milletin birliğini savunan ve bu hususta canını feda eden şehitlerimizi aynı kefeye koymak şayet gaflet değilse hainliktir. Kınıyor ve ayıplıyorum.
‘FETÖ’YE HİZMETTİR’
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “İki batalın çatışmasını seyrettik” sözleri çok yanlış bir yaklaşımdır. FETÖ’nün yaptığı hain darbe girişimi ile buna karşı duruşu aynı kefeye koymak neticede FETÖ’ye hizmettir. Haklıyla haksızı, doğru ile yanlışı aynı kefeye koymak yanlışın ve haksızın yanında durmak demektir. Çok talihsiz ve yanlış bir konuşma. Bunu tasvip etmenin mümkün değildir.
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