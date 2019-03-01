'Darbecilerin hedefi Erbakan ve Erdoğan’dı'
Eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan’ın yakın koruması Akyüz, “28 Şubat, Erbakan Hocamı tamamen pasivize etmek üzere kurulmuş bir tezgahtı. Hatta Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi de engellemek istiyorlardı” dedi.
Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın yakın koruması ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, Erbakan’ın iktidara gelmesinin ardından bazı askerlerin huzursuz olduğunu söyledi. Akyüz, “Refah Partisinin oy oranının günden güne artması dolayısıyla bazı güçler telaşa düşüp önlerini kesti, bu durum Türkiye’nin aleyhine oldu” dedi. Başbakanlıkta o dönem askerlerin de katıldığı bir resepsiyon düzenlendiğini belirten Akyüz, “Başbakanlık konutuna gittiğimizde bütün içkileri ortadan kaldırttık. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya özellikle taciz etmek için dışarıdan içki getirdi. Bu tacizlere devam ettiler” ifadelerini kullandı.
FİİLİ SALDIRI OLACAKTI
Akyüz, Erbakan’ın koruma ekibinin İstanbul’daki ilk Milli Güvenlik Kurulu ile Gölcük ve Merzifon’da yapılan toplantılara alınmadığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Gölcük’te bir geminin denize indirilmesi programı vardı. Programlara alınmıyoruz diye resmi müşavir yaptılar, ismimizi de kafileye yazdılar. Bu sefer almak zorunda kaldılar. Gölcük’te yine bir olay yaptılar. Gölcük’te Erbakan Hocama birtakım kötülükler yapmayı planladılar. Bundan 3-4 yıl önce o zaman görev yapan bir muvazzaf, şimdi emekli olan albay bize anlattı. Biz oradaydık, Erbakan’a fiili saldırıda bulanacaktık’ dedi. Biz yanındaydık diye yapamadılar. Taciz edecekler, küçük düşürmeye çalışacaklardı. Allah’ın izniyle böyle bir şey olmadı”
HOCAMIN EVİNİ BASTILAR
Akyüz, Erbakan’ın hükümetten uzaklaştırılmasının ardından hakkında bazı davalar açıldığını hatırlatarak, şunları anlattı: “O süreçte Erbakan Hocamın Altınoluk’taki evini askerler bir sabah saat 05.00’te bastılar. Haberimiz oldu, daha erken çıktık. 28 Şubat, Erbakan Hocamı tamamen pasivize etmek üzere kurulmuş bir tezgahtı. Hatta Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi de engellemek istiyorlardı.”
CEVİK BİR HER YERDE BİZİ ARATTI
Necmettin, Erbakan’la o dönem Cengiz Topel Havaalanı’na özel uçakla indiklerini ancak kendilerini almaya gelen araçların içeri alınmadığını vurgulayan Akyüz, “Çevik Bir burada yaşanan tartışmadan dolayı 28 Şubat sürecinde bizi arattı. Bir ay evimizden, her şeyden uzak bir yerde gezdik, tozduk, saklandık. Sonra arayıp bir avukat bulduk. Avukat vasıtasıyla gittik ifadelerimizi verdik, suçsuz olduğumuz da anlaşıldı. Böylece serbest kaldık” dedi.
BU KARANLIK SÜREÇ BİR DAHA HİÇ YAŞANMASIN
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İNSAN HAKLARI
Emine Erdoğan, “28 Şubat’ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın” ifadesini kullandı.
Biz 28 Şubat’ı yeterince anlatamadık
KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Post Modern Darbe 28 Şubat Başörtüsü Yasağı’ başlıklı programda yaptığı konuşmada, “Hollywood henüz 2. Dünya Savaşı’yla veya Holokost’la ilgili film yapmaya doymadı. Böyleyken bizim sadece 22 yıl önce vuku bulmuş ve aslında post modern bir soykırım olarak da nitelendirilebilecek yasaklı günlerin deşifresini ve analizini yapmamız, çok şey olmasa gerek. Yeterince konuşmadık, anlatamadık. 28 Şubat’ın filmini çekmedik” dedi. Zulmü destekleyenlerin, hala pişman olmadığını söyleyen Bayraktar “Sadece bunu sesli olarak söylemiyorlar. Yani bugün olsa bugün yine aynı zulmü işleyecek insanlar hala varken, nasıl olur da bizden bunu anlatmamamız beklenir” ifadelerini kullandı. Fransa’da spor mağazasının başörtüsü satışını iptal etmesine de değinen Bayraktar “Demek ki bu insanlar böyle çağ dışı bir mobbing, bir saldırıyı, Avrupa’nın göbeğinde, hem de özgürlük adına yapılabiliyor” diye konuştu.
Yıldız: İslam ülkelerinin bir araya gelmesini hazmedemediler
28 Şubat postmodern darbesinde dönemin tanıklarından Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sincan’da sürülen tankların sebebini anlattı. Yıldız, “Mesele Kudüs gecesi değildi, Anadolu insanının iktidara taşınmış olmasını hazmedemediler. D-8 İslam ülkelerinin Çırağan Sarayı’nda biraraya gelerek yeni bir pakt oluşturma düşüncesiydi. Bu askerden daha çok dış kuvvetleri sıkıntıya sokan bir toplantıydı” dedi.
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