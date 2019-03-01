'Darbecilerin hedefi Erbakan ve Erdoğan’dı'

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın yakın koruması ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, Erbakan’ın iktidara gelmesinin ardından bazı askerlerin huzursuz olduğunu söyledi. Akyüz, “Refah Partisinin oy oranının günden güne artması dolayısıyla bazı güçler telaşa düşüp önlerini kesti, bu durum Türkiye’nin aleyhine oldu” dedi. Başbakanlıkta o dönem askerlerin de katıldığı bir resepsiyon düzenlendiğini belirten Akyüz, “Başbakanlık konutuna gittiğimizde bütün içkileri ortadan kaldırttık. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya özellikle taciz etmek için dışarıdan içki getirdi. Bu tacizlere devam ettiler” ifadelerini kullandı.

FİİLİ SALDIRI OLACAKTI

Akyüz, Erbakan’ın koruma ekibinin İstanbul’daki ilk Milli Güvenlik Kurulu ile Gölcük ve Merzifon’da yapılan toplantılara alınmadığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Gölcük’te bir geminin denize indirilmesi programı vardı. Programlara alınmıyoruz diye resmi müşavir yaptılar, ismimizi de kafileye yazdılar. Bu sefer almak zorunda kaldılar. Gölcük’te yine bir olay yaptılar. Gölcük’te Erbakan Hocama birtakım kötülükler yapmayı planladılar. Bundan 3-4 yıl önce o zaman görev yapan bir muvazzaf, şimdi emekli olan albay bize anlattı. Biz oradaydık, Erbakan’a fiili saldırıda bulanacaktık’ dedi. Biz yanındaydık diye yapamadılar. Taciz edecekler, küçük düşürmeye çalışacaklardı. Allah’ın izniyle böyle bir şey olmadı”

HOCAMIN EVİNİ BASTILAR

Akyüz, Erbakan’ın hükümetten uzaklaştırılmasının ardından hakkında bazı davalar açıldığını hatırlatarak, şunları anlattı: “O süreçte Erbakan Hocamın Altınoluk’taki evini askerler bir sabah saat 05.00’te bastılar. Haberimiz oldu, daha erken çıktık. 28 Şubat, Erbakan Hocamı tamamen pasivize etmek üzere kurulmuş bir tezgahtı. Hatta Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi de engellemek istiyorlardı.”