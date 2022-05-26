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Politika

Davos'ta Türkiye sesleri: Bölgede ve ötesinde çok önemli bir rol oynuyor

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey Afrika (MENA) Direktörü Maroun Kairoz, Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk yaparak bölgesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
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Kairoz, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda toplantının gündemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Salgın nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından ilk kez bu yıl WEF'in yıllık toplantısının kar ve kayak manzarası olmadan mayıs ayında düzenlendiğini belirten Kairoz, toplantının gelecek yıl yine eskisi gibi ocak ayında düzenleneceğini söyledi.

Salgına ilişkin endişelere rağmen bu yıl zirveye iyi derecede bir katılım olduğunu belirten Kairoz, "Ukrayna'daki kriz tabii ki birçok konuyu gölgesinde bırakmaya devam etti." dedi.

Davos'taki etkinliğe Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telekonferans yoluyla katıldığı oturumla başladığını hatırlatan Kairoz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin de ilk kez etkinlikte yer aldığını söyledi.

Bu yılki Davos'a Türkiye'den resmi bir katılım olmadığını hatırlatan Kairoz, "Umuyorum ki bir dahaki Davos'a Türkiye'den yoğun bir katılım olur." temennisinde bulundu.

Türkiye'nin giderek artan küresel etki alanına da değinen WEF MENA Direktörü Kairoz, "Türkiye bölgede ve ötesinde çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye, Ukrayna krizinde güvenilir bir arabulucu. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Kairoz, WEF'e bağlı olarak faaliyet gösteren ve şirketlerin dijital dönüşümü konusunda destek sağlayan 4.Endüstriyel Devrim Merkezi'nde de Türkiye ile yakın şekilde çalışıldığını ve iş birliği içerisinde bulunulduğunu hatırlattı.

Tarihinde ilk kez ocak ayının dışında farklı bir tarihte düzenlenen ve "Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri" konulu belirlenen toplantıya, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisi katıldı.

  • Maroun Kairoz
  • Ukrayna krizi
  • Dünya Ekonomi Forumu

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