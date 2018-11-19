Dayatmalara izin vermeyiz
Başkan Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin uzun yıllar ve sınamalar sonucu perçinlendiğini söyledi ve ABD’ye mesaj verdi: İkili münasebetlerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Enerji işbirliği alanında attığımız yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. 2014’te ilk adımını attığımız 2016’da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir.”
İKİ AYRI HAT OLARAK DÖŞENDİ
“Bugün tamamlanan deniz kesimi Karadeniz’den paralel ilerleyen 2 ayrı hat olarak döşendi. Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaatı devam ediyor. 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak projede komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa’ya göndermeyi düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluşacaktır. Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa’nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız.”
“Doğal gazın önemi artıyor. Burada önemli olan ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Doğal gazı nereden nasıl temin edileceğine saygı duyulmalıdır. Türkiye Rusya’dan 1987’den bu yana 387 metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu tablo enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçmiş olduğuna şahit. Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir.”
“Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle Suriye’de önemli katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santral projesini de Rusya ile hayata geçiriyoruz.”
BİR REKORA DA İMZA ATTIK
“Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmidir. Turizmde ilk 9 ayda 5,1 milyon Rus turist ile yeni bir rekora da imza attık. 2019’da karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler halklarımızın birbirini iyi tanımalarına vesile olacaktır.”
RAKAMLARLA TÜRKAKIM PROJESi
31.5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım Projesi’nin temeli 4 yıl önce atılmıştı. İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat Mayıs 2015’te başlamıştı. TürkAkım gazının geçeceği borular Almanya, Japonya ve Rusya’da üretildi. Üretilen borular Bulgaristan’ın Varna ve Burgaz, Türkiye’de ise Samsun ve Trabzon limanlarında depolandı. Her gün 400 kadar boru bu limanlardan gemiye aktarıldı. Günde ortalama 5 kilometre boru döşendi. Gemi bir günde 6.3 kilometre boru döşeyerek bir dünya rekoruna imza attı. 23 Haziran 2017’de derin sulardaki inşaat başladı. 4 Kasım 2017’de hatlar Türkiye münhasır ekonomik bölgesine giriş yaptı. 30 Nisan 2018’de ilk hat tamamlandı. 26 Haziran 2018’de ikinci hattın inşası yeniden başladı. Bugün de ikinci hattın deniz bölümünün inşası bitiyor. TürkAkım 2 bin 200 metreye varan derinlikte döşenen en geniş (81 cm çapında) boru hattı olma özelliği taşıyor.
PUTiN: BU PROJE ERDOĞAN SAYESiNDE GERÇEKLEŞTi
Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise yaptığı konuşmada: “100 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ilgili Çin’e ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın. TürkAkım projesiyle ilgili anlaşma İstanbul’da 10 Ekim 2016’da yapılmıştı. Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Pek çok çalışma yaptık birlikte. TürkAkım projesinin deniz kısmı tamamlanıyor. Özellikle dikkatleri şu hususa çekmek istiyorum. Toprağa delik açmak ve gaz çıkarmak kolay değil. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Özellikle doğal gaz çevre dostu olan bir proje.”
ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ
“Doğalgazı Doğu ve Güney Avrupa’ya taşıyacak ve bu Türkiye’yi önemli bir noktaya getirecektir. Kara kısmı da deniz kısmında olduğu gibi hızlıca ilerleyecektir. Proje 2019’a kadar tamamlanacaktır. 13 sene önce Erdoğan’la birlikteyken 2005’te törenle Mavi Akım Rusya güneyi Türkiye kuzeyini bağlayan boru hattını açmıştık. En zor şartlarda bile çalışıyor. Türkiye ekonomisine güç katan sevkiyat yapıyoruz.
TEMELDE GÜVEN VAR
“Türkiye’nin genelinde yeni boru hattı ile ekonominin gelişmesi açısından önemli bir proje olacaktır. Sayın Erdoğan’a gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz. Erdoğan’ın bahsettiği güven temelinde var. 2 ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil. Türkiye tarafından gösterilen özveri ile program daha hızlı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin nükleer santrali Akkuyu Rusya ve Türkiye arasında bir simge olacaktır. Halklar arasındaki dostluğun da simgesi olacaktır.”
TürkAkım’da ilk gaz 2019 sonu
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, “Mersin sondajı bir hafta içinde başlayacak. Ayrıca Türk Akım’da ilk gaz akışı 2019 yılı sonunda gerçekleşecek” dedi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise, projenin, Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli ve stratejik projelerden biri olduğunu söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.