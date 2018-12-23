DEAŞ tezgahı yine sahnede

ABD Savunma Bakanı James Mattis ve DAEŞ’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD Başkanı Donald Trump’ın aksine DEAŞ’ın henüz bitmediğini ve bölgeden çekilmenin hata olacağını iddia ederek istifa etmişti. Bu iki isimle birlikte derin Pentagon, Trump’ın ‘DEAŞ bitti’ tezini çürütmek için harekete geçti. Çekilme kararının ardından panikleyen terör örgütü PYD/PKK ile derin pentagon, ABD’yi Suriye’de tutmak için kirli bir senaryoyu hayata geçirmeye hazırlanıyor. PYD/PKK, ABD’nin çekilmesini durdurmak ve DEAŞ’ın hala bölgede etkili olduğunu göstermek adına kontrolünde tuttuğu Rakka ve Deyrezor’dan çekilecek. Ve burada DEAŞ’a alan açıp, saldırılarına göz yumacak. PKK, bu şekilde DEAŞ’ın hala bölgede güçlü olduğunu ve ABD’nin çekilmesinin henüz zamanının gelmediğinin propagandasını yapacak. Fırat’ın doğusunda önceki gün itibarıyla DEAŞ ile PKK arasında başlayan sözde çatışmalar da bu planın kısmen hayata geçirildiğini gösterdi.

TÜRKİYE KARARLI

Amerikan askerlerinin çekilmesine karşı olan terör örgütü PKK ile Pentagon’daki bazı askeri yetkililerin süreci sabote etmek için her türlü kirli oyunu sahnelemekten geri durmayacağı bilgisi üzerine Türkiye tedbiri elden bırakmıyor. Türkiye önceki gece Fırat’ın doğusuna yapacağı hareket kapsamında sınır hattına yaptığı yoğun askeri sevkiyatla kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Çünkü Daha önce de Münbiç’ten çekileceğini ifade etmesine rağmen ABD askerini geri çekmeyerek Türkiye’ye verdiği sözü yerine getirmemişti. Uzmanlar ise bu sefer Türkiye’nin her türlü tedbiri alarak PKK’nın ‘çıkmaz sokağa sıkıştığını’ ve Türkiye’nin diplomatik hamlesi ile askeri gücü karşısında durmasının imkânsız olduğunu belirtiyor.

ŞARTLI TAHLİYE PLANI

Terör örgütünün bir başka kirli planı ise kuzey Suriye’de hapislerde tutulan 3 bin DEAŞ militanının serbest bırakılarak, Türkiye’ye saldırmalarını sağlamak. YPG/PKK, daha önce Rakka ve Deyrezor’da teslim olan binlerce DEAŞ militanını, şartlı salıvermiş, ön saflarda Türkiye’ye karşı savaştırmış ve Türkiye sınırına yönlendirmişti. PYD/PKK ile DEAŞ’ın öteden beri iş birliği içinde olduğu biliniyor. PYD/PKK ciddi bir direnişle karşılaşmadan Rakka’yı DEAŞ’tan teslim almıştı.

ABD ASKERİ IRAK’A GEÇTİ

Star’ın sahadan elde ettiği bilgilere göre ABD, Suriye’nin kuzeyinde ilk etapta 100 askerini çekti. Bu askerler, Suriye’den Erbil’e geçerek, ABD üssüne yerleşti. Kalan askerlerin de gruplar halinde Suriye’den çıkması bekleniyor. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 2 bin askeri gücü olduğu biliniyor. Bu askerlerin, bir kısmının Erbil ve Süleymaniye’ye bir kısmının ise Amerika’ya dönmesi bekleniyor.

GÖZLERİ DIŞ DESTEKTE AMA

Terör örgütü PYD/PKK diğer taraftan Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer koalisyon ülkelerinin, bölgede kalıp kalmayacaklarına ve ABD’nin yerini alıp almayacaklarına odaklanmış durumda. Ancak kendi iç sorunlarıyla boğuşan AB ülkeleri ve Brexit ile başı dertte olan İngiltere’nin Suriye’de örgüte destek vermesinin zor olacağı belirtiliyor. Öte yandan PKK’nın bir diğer çıkış planı ise Rusya ve İran desteğini aramak. Ancak Moskova ve Tahran’ın Ankara’ya rağmen PKK’ya böyle bir hamilik yapmayacakları ifade ediliyor.