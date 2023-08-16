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Politika

Değişim çağrılarına destek veren Tezcan'dan İmamoğlu hakkında ilginç açıklama

'Değişim' çağrılarını destekleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İmamoğlu'nun 'aday değilim' açıklamasını samimi bulduğunu belirterek, 'Olumlu ve doğru karar. Bu açıklama İmamoğlu'nun değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi.' dedi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:06 - Güncelleme:
Değişim çağrılarına destek veren Tezcan'dan İmamoğlu hakkında ilginç açıklama
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Sürekli olarak değişim çağrıları yapıp Kılıçdaroğlu'na seçim sonrası kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün geri adım atmıştı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, İBB adaylığını da kaybetmemek için "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" demişti.

İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu.

İmamoğlu, sözlerinin devamında, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Ben 'Adayım' demedim, 'Yola çıkıyorum' dedim" diyerek kendisine yöneltilen eleştirileri savuşturmaya çalıştı.

'NE KADAR SAMİMİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

CHP Milletvekili Bülent Tezcan: Ekrem İmamoğlu değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İmamoğlu'nun çıkışına ilişkin Duvar'a yaptığı açıklamada, "Olumlu ve doğru karar. Bu açıklama İmamoğlu'nun değişim çağrısında ne kadar samimi olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

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