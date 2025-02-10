DEM Parti İmralı Heyeti Erbil'e gidiyor

İmralı'dan silah bırakma çağrısı için 15 Şubat işaret ediliyordu.

DEM Parti'nin İmralı heyeti bu hafta sonu Erbil'e gidiyor.

Heyetin, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret ederek Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Bafil Talabani ve diğer yetkililerle görüşeceği bildirildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri eşlik edecek.

Heyetin, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek.