İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0077
  • EURO
    37,2233
  • ALTIN
    3360.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

DEM Parti İmralı Heyeti Erbil'e gidiyor

DEM Parti İmralı Heyeti, önümüzdeki hafta sonu Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret edecek. Heyetin Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Bafil Talabani ve diğer yetkililerle görüşeceği öğrenildi.

HABER MERKEZİ10 Şubat 2025 Pazartesi 13:19 - Güncelleme:
DEM Parti İmralı Heyeti Erbil'e gidiyor
ABONE OL

İmralı'dan silah bırakma çağrısı için 15 Şubat işaret ediliyordu.

DEM Parti'nin İmralı heyeti bu hafta sonu Erbil'e gidiyor.

Heyetin, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret ederek Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Bafil Talabani ve diğer yetkililerle görüşeceği bildirildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri eşlik edecek.

Heyetin, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek.

  • DEM Parti İmralı Heyeti
  • erbil
  • Mesut Barzani

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.