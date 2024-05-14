CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Kuruş ve yardımcısı Zehra Vezan Karabulut tarafından karşılandı.

Seçim dönemindeki tavırları için DEM Parti'ye teşekkür eden Tugay, "İletişimimiz bugüne kadar eksik kalmış olabilir. Bundan sonra daha sağlam temeller üzerine otursun, daha kalıcı ve sürekli olsun" dedi.

Ziyaretin kıymetli olduğunu söyleyen Karabulut, ise sürekli gizlenen ittifakı itiraf etti: Bütün Türkiye'de örtü olsa da gözükmese de hep ittifak içinde olan iki partiyiz. Birlikte çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz.