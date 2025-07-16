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Politika

DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret... Buldan: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle ile görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret... Buldan: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik
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MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'u kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair gelişmeler değerlendirildi.

"ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

40 dakika süren görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Buldan "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bahçeli'nin sürece dair olumlu görüşlerini bir kez daha dinledik. Bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli hem diğer muhalefet partileri ile görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum." dedi

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