MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'u kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair gelişmeler değerlendirildi.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyetinin görüşmesi sona erdi https://t.co/6u95mKTVEz — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 16, 2025

"ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

40 dakika süren görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Buldan "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bahçeli'nin sürece dair olumlu görüşlerini bir kez daha dinledik. Bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli hem diğer muhalefet partileri ile görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum." dedi