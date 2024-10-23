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Politika

DEM Parti'den 'TUSAŞ' açıklaması: Saldırıyı kınıyoruz

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, 'Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 19:46 - Güncelleme:
DEM Parti'den 'TUSAŞ' açıklaması: Saldırıyı kınıyoruz
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DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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