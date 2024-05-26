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Politika

DEM Partili vekil Adalet Kaya teröriste 'sivil' dedi

DEM Parti Diyarbakır vekili Adalet Kaya ve DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yıldırım'ın taziyesine gitti. DEM'li Kaya güvenlik görevlilerin şehit olduğu 6 terör eyleminin faili olan terörist için 'sivil' dedi.

26 Mayıs 2024 Pazar 19:44 - Güncelleme:
DEM Partili vekil Adalet Kaya teröriste 'sivil' dedi
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Diyarbakır Lice'de önceki gün yürütülen "Bozdoğan-40" operasyonunda, gri kategoride aranan 6 terör eyleminin faili terörist Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin ve DBP Diyarbakır İl Eş başkanı Sultan Yaray'ın da aralarında bulunduğu bir grup taziye ziyareti için Lice'ye gitti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, burada yaptığı açıklamada, öldürülen teröristin sivil olduğunu iddia etti.

Kaya'nın kullandığı ifadeler:

"Yani sivillere dönük ki fark etmiyor, sivil veya askeri insanlara dönük bu saldırılar çözüm değil.

Burada gerçekleşen her olay politiktir, her ölüm politiktir. Sivil yurttaşlara yönelik saldırıları kabul etmiyoruz."

DEM VEKİLİN SİVİL DEDİĞİ O TERÖRİSTİN FAİLİ OLDUĞU TERÖR EYLEMLERİ

22 Haziran 2022 Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

09 Ocak 2021 Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

08 Nisan 2020 Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine,

12 Eylül 2019 Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine,

19 Mart 2018 Diyarbakır ili Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,

13 Mart 2018 Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.

  • dem parti
  • DEM Parti Diyarbakır vekili Adalet Kaya
  • terör örgütü pkk

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