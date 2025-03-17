İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6659
  • EURO
    40,0082
  • ALTIN
    3523.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Görüşme 2 saat sürdü! DEM Parti'nin ziyaretine ilişkin AK Parti'den açıklama
Politika

Görüşme 2 saat sürdü! DEM Parti'nin ziyaretine ilişkin AK Parti'den açıklama

DEM Parti'nin ziyaretine ilişkin konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Değerlendirmelerimizi karşılıklı kendilerine ilettik. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır' dedi.

17 Mart 2025 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
Görüşme 2 saat sürdü! DEM Parti'nin ziyaretine ilişkin AK Parti'den açıklama
ABONE OL

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi karşılıklı kendilerine ilettik. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır." dedi.

AK Parti Grup Başkanlığını 6 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını 27 Şubat'ta Türkçe ve Kürtçe paylaşmıştı.

DEM Parti'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.