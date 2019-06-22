'Demokratik hakkınıza mutlaka sahip çıkın'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul Biz Birlikte Türkiye’yiz” mottosuyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantının düzenlenmesinde katkısı olan Dünya Göz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu’na teşekkür eden Erdoğan, şu mesajları verdi:

VİTRİN EKSİK: Milletimiz 1994’ten beri bizi hiç yalnız bırakmadı. 31 Mart seçimlerinde de Türkiye genelinde il genel meclisinde yaklaşık yüzde 60’lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye başkanlıklarında da yüzde 55’lik bir oranla zaferle çıktık. İstanbul’da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25’ini, 312 belediye meclis üyesinin 180’ini kazanarak tartışmasız şekilde galip geldik. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tüm komisyonları da Cumhur İttifakı’nın, böylece zaten işin yönetim noktası AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın kontrolü altında. Sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla beraber eksik olan bir şey o da tamamlanacaktır.

ÇÖP DAĞIYDI: 25 yıldır belediye sizde. Ne yaptınız? diyor. Bu sözü söyleyebilmek için bir insanın “bakar kör” olması gerek. Her şeyden önce ilk belediye başkanlığında geldiğimde İstanbul, çöp dağlarıyla İstanbul’un nasıl pislikler içerisinde olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Kısa bir zamanda İstanbul’u bu çöp dağlarından nasıl temizlediğimizi de sizler biliyorsunuz. Birinci yılın sonunda, Cemal Reşit Rey Salonu’nda uluslararası bir toplantı ki bu dünya çevreciliğine aittir o da Habitat 2 Zirvesi yapıldı ve o zirvede sonuç bildirgesine şu girdi; ‘dünyanın en temiz şehri İstanbul.

DAĞLARI DELDİK: Bütün bu noktada attığımız adımlarla, yaptığımız çalışmalarla İstanbul’u o zaman pırıl pırıl hale getirdik. Bitmedi, İstanbul, susuzdu. Adeta bir vaha... Bu hale gelmişti ve küvetlere su dolduruyorduk, benzin istasyonlarından benzin alır gibi su alıyorduk ve o bidonları getirip küvetlere dolduruyorduk. Bunu hep beraber yaşadık. Biz Istranca dağlarından 140 kilometre dağları delerek Terkos’a suyu getirdik. Dağları deldik. Onunla da kalmadık, 210 kilometre Melen’den Ömerli’ye suyu getirdik. Onunla da kalmadık Boğaz’ın altından tüpleri yaptık ve bununla da karşılıklı deplase olması için olur ya Anadolu Yakası’nda susuzluk olursa Avrupa Yakası’nda olursa Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na pompalamak ki İstanbul susuz kalmasın. Bunu da biz başardık.

HİÇ OLMAZSA: Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesi gibi Boğaz’ın altından Marmaray’ı inşa ettik. Marmaray’ı 350 milyon yolcu kullandı. Ayrıca Avrasya Tüneli’ni hizmete açtık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü inşa ettik. İstanbul’da 100’e yakın alt geçit ve üst geçit yaptık. Ucuz, imalatı seri ve metrobüsle Söğütlüçeşme’den ta Beylikdüzü’ne. Gözünün önünde, bunu gör hiç olmazsa. İnşallah Boğaz’ın altından üç katlı bir tüp yapacağız yine aynı şekilde. Hem oradan otomobiller geçecek hem de raylı sistem geçmek suretiyle yine Asya’yı Avrupa’ya bağlayacağız.

MUKAYESE EDİLEMEZ: Bütün bunlar Büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta şu anda Beylikdüzü’nün işte belediye başkanıydı CHP’nin adayı şu anda; Binali Bey’le bu kişi mukayese edilebilir mi? Cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun yapıldığı bu ülkede bunun üzerine biz 17 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 17 senede..Bunu da sağ olsun yöneten Binali Yıldırım Bey oldu. 25 tane havalimanı ile aldık 56 tane havalimanı var şu anda. Yine bu işlerin sorumlusu ben Başbakandım ama Ulaştırma Bakanım Binali Bey’di.