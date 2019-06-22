'Demokratik hakkınıza mutlaka sahip çıkın'
Erdoğan: Bizim tüm mücadelemiz, bu şehr-i İstanbul’un bir daha 1994 öncesi felakete maruz kalmaması için. Sandığa muhakkak giderek demokratik haklarınıza sahip çıkmanızı istiyorum. dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul Biz Birlikte Türkiye’yiz” mottosuyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantının düzenlenmesinde katkısı olan Dünya Göz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu’na teşekkür eden Erdoğan, şu mesajları verdi:
VİTRİN EKSİK: Milletimiz 1994’ten beri bizi hiç yalnız bırakmadı. 31 Mart seçimlerinde de Türkiye genelinde il genel meclisinde yaklaşık yüzde 60’lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye başkanlıklarında da yüzde 55’lik bir oranla zaferle çıktık. İstanbul’da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25’ini, 312 belediye meclis üyesinin 180’ini kazanarak tartışmasız şekilde galip geldik. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tüm komisyonları da Cumhur İttifakı’nın, böylece zaten işin yönetim noktası AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın kontrolü altında. Sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla beraber eksik olan bir şey o da tamamlanacaktır.
ÇÖP DAĞIYDI: 25 yıldır belediye sizde. Ne yaptınız? diyor. Bu sözü söyleyebilmek için bir insanın “bakar kör” olması gerek. Her şeyden önce ilk belediye başkanlığında geldiğimde İstanbul, çöp dağlarıyla İstanbul’un nasıl pislikler içerisinde olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Kısa bir zamanda İstanbul’u bu çöp dağlarından nasıl temizlediğimizi de sizler biliyorsunuz. Birinci yılın sonunda, Cemal Reşit Rey Salonu’nda uluslararası bir toplantı ki bu dünya çevreciliğine aittir o da Habitat 2 Zirvesi yapıldı ve o zirvede sonuç bildirgesine şu girdi; ‘dünyanın en temiz şehri İstanbul.
DAĞLARI DELDİK: Bütün bu noktada attığımız adımlarla, yaptığımız çalışmalarla İstanbul’u o zaman pırıl pırıl hale getirdik. Bitmedi, İstanbul, susuzdu. Adeta bir vaha... Bu hale gelmişti ve küvetlere su dolduruyorduk, benzin istasyonlarından benzin alır gibi su alıyorduk ve o bidonları getirip küvetlere dolduruyorduk. Bunu hep beraber yaşadık. Biz Istranca dağlarından 140 kilometre dağları delerek Terkos’a suyu getirdik. Dağları deldik. Onunla da kalmadık, 210 kilometre Melen’den Ömerli’ye suyu getirdik. Onunla da kalmadık Boğaz’ın altından tüpleri yaptık ve bununla da karşılıklı deplase olması için olur ya Anadolu Yakası’nda susuzluk olursa Avrupa Yakası’nda olursa Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na pompalamak ki İstanbul susuz kalmasın. Bunu da biz başardık.
HİÇ OLMAZSA: Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesi gibi Boğaz’ın altından Marmaray’ı inşa ettik. Marmaray’ı 350 milyon yolcu kullandı. Ayrıca Avrasya Tüneli’ni hizmete açtık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü inşa ettik. İstanbul’da 100’e yakın alt geçit ve üst geçit yaptık. Ucuz, imalatı seri ve metrobüsle Söğütlüçeşme’den ta Beylikdüzü’ne. Gözünün önünde, bunu gör hiç olmazsa. İnşallah Boğaz’ın altından üç katlı bir tüp yapacağız yine aynı şekilde. Hem oradan otomobiller geçecek hem de raylı sistem geçmek suretiyle yine Asya’yı Avrupa’ya bağlayacağız.
MUKAYESE EDİLEMEZ: Bütün bunlar Büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta şu anda Beylikdüzü’nün işte belediye başkanıydı CHP’nin adayı şu anda; Binali Bey’le bu kişi mukayese edilebilir mi? Cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun yapıldığı bu ülkede bunun üzerine biz 17 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 17 senede..Bunu da sağ olsun yöneten Binali Yıldırım Bey oldu. 25 tane havalimanı ile aldık 56 tane havalimanı var şu anda. Yine bu işlerin sorumlusu ben Başbakandım ama Ulaştırma Bakanım Binali Bey’di.
CHP Adayı 1994 öncesi zihniyetten daha geride
Pazar günü İstanbul halkı, önümüzdeki 5 yıl boyunca, kendisini yönetecek büyükşehir belediye başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, iş adamları, sanatçıları, sporcuları, kanaat önderleri olarak sizler, İstanbul’u yönetmek için kimin gerçekten hazırlığı, projesi, birikimi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyacak aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin basiretine ve ferasetine güveniyorum. İstanbul’un geleceği en isabetli kararı, özellikle geleceğine yönelik vereceğine yürekten inanıyorum. Biz de İstanbul’u 1994 yılında hangi şartlarda teslim aldığımızı, hangi zorluklarla bugünlere getirdiğimizi unutmadık. Ama genç kuşak bunları bilmiyor. CHP adayı, 1994 yılında teslim aldığımız zihniyetin çok daha gerisinde çok daha ilkesiz çok daha beceriksiz bir modeli. Bizim tüm mücadelemiz, bu şehr-i İstanbul’un bir daha 1994 öncesi yaşanan felakete maruz kalmaması için. Bizim bütün çabamız, dünyanın göz bebeği bu şehri, emin ve ehil ellerde yoluna devam etmesi içindir. İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum.
Ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristbaşı Öcalan’ın HDP’ye yazdığı mektupla ilgili yapılan kirli algı operasyonuna tepki gösterdi: Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder. Milletimiz ‘Kandile mi, yoksa İmralı’ya mı kulak vermeliyiz’ diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.
Barzani’ye Dolmabahçe’de 1.5 saatlik kabul
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi 1.5 saat kabul etti. Başkan Erdoğan dün Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak önce Büyük Çamlıca Camii’ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti. Erdoğan burada Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldiği belirtildi.
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