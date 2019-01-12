Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ege'de tatbikat yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, amfibi kabiliyetlerin geliştirilmesi maksadıyla planlanan tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava kuvveleri komutanlıklarıda katkı sağladı

Tatbikata, değişik tip ve sınıfta çıkarma gemileri Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, SAT/SAS timleride katılım gösterdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Dz. P. Er Nurullah Çakır Amfibi Tatbikatına Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı taktik hava unsurları eşlik etti.

‘Mavi Vatan’da önemli tatbikat

TSK Yunanistan’la yaşanan sürtüşmeler sıcaklığını korurken, Ege’de önemli bir tatbikat gerçekleştirdi.

Ege Ordusu Komutanlığı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Amfibi Görev Grup Komutanlığı’nın müşterek olarak yaptığı tatbikat, yüzer, uçar ve kara unsurlarının katılımıyla 10-14 Aralık arasında yapıldı. Tatbikatta, müşterek amfibi harekâta hazırlık ve savaş dışı harekât eğitimleri icra edildi.

Tatbikata, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı unsurları da katıldı. TSK’nın her yıl yaptığı amfibi harekat eğitiminde, önceden belirlenen kıyı alanını, denizden amfibi komandoları ve tanklarla çıkarma senaryosu icra edildi.

Eğitimlerin son gününde, “savaş dışı harekât eğitimleri” kapsamında “mülteci olmayanların tahliyesi eğitimi”, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, amfibi gemileri TCG BAYRAKTAR ve TCG KARAMÜRSELBEY’in katılımı ile gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca, Sağlık Bakanlığı’ndan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Sağlık Müdahale Ekipleri de sahilde kurulan sahra ilk yardım ünitelerinde müşterek eğitimlere katıldı.