Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ege'de tatbikat yaptı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, aralarında SAT/SAS komandoları ve taktik hava unsurlarının da katılımıyla Ege Denizi’nde Şehit Dz.P.Er Nurullah Çakır Amfibi Tatbikatı.icra edildi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, amfibi kabiliyetlerin geliştirilmesi maksadıyla planlanan tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava kuvveleri komutanlıklarıda katkı sağladı
Tatbikata, değişik tip ve sınıfta çıkarma gemileri Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, SAT/SAS timleride katılım gösterdi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Dz. P. Er Nurullah Çakır Amfibi Tatbikatına Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı taktik hava unsurları eşlik etti.
‘Mavi Vatan’da önemli tatbikat
TSK Yunanistan’la yaşanan sürtüşmeler sıcaklığını korurken, Ege’de önemli bir tatbikat gerçekleştirdi.
Ege Ordusu Komutanlığı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Amfibi Görev Grup Komutanlığı’nın müşterek olarak yaptığı tatbikat, yüzer, uçar ve kara unsurlarının katılımıyla 10-14 Aralık arasında yapıldı. Tatbikatta, müşterek amfibi harekâta hazırlık ve savaş dışı harekât eğitimleri icra edildi.
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