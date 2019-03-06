Deniz piyadeleri göz kamaştırdı
‘Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’nda amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlar, Hekim Adası’na çıkarma yaptı. Gerçeğini aratmayan tatbikatı Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları havadan takip etti.
Türkiye’yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası’na çıkarma yaptı. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7’nci gününde de devam etti.
MİLLİ VE YERLİ AMFİBİ
Senaryo gereği, TCG Bayraktar Gemisi çıkarma gemilerinin eşliğinde Foça Üssü Komutanlığı’nda bulunan Leventler Limanı’ndan İzmir Körfezi açıklarında Hekim Adası’na hareket etti. Tatbikata ilişkin tüm istihbarat bilgilerinin geldiği ve amfibi çıkarmanın komuta edildiği TCG Bayraktar gemisinde bulunan Savaş Harekat Merkezi basın mensuplarına tanıtıldı. Hekim Adası’na yaklaşılmasının ardından ‘limbo harekatı’ yapıldı. Bu arada tank ve zırhlı araçlar taşıyan çıkarma gemilerine amfibi deniz piyade birlikleri de nakledildi. Çıkarma gemilerinin derinlikleri nedeniyle kapak atamadığı plajlara botla deniz piyadelerinin çıkarılması ve böylece tatbikat senaryosuna göre düşmanın ana plajdaki kuvvetinin bölünmesi için TCG Bayraktar Gemisi’nde bulunan küçük çıkarma gemileriyle ve Amfibi Hücum Timleri suya indirildi.
DALGIÇLAR TEMİZLEDİ
SAT ve SAS komandolarınca sahile yakın bölgelerdeki mayınlar ve su altı engellerinin keşfi yapıldı. Bir SAT timi senaryo gereği düşman sahiline çıkarak kıyı güvenliği aldı, botlarla gelen diğer SAT timleri çıkarma gemilerinin yanaşacağını bölgede bulunan mayını imha etti. Çıkarma yapılacak olan temsili düşman plajının temizlenmesinin ardından botlara binen amfibi deniz piyade birlikleri adaya yöneldi.
Tatbikatın Ege Denizi safhasında, TCG Bayraktar gemisi ile silahlı insansızhava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ilk kez birlikte görev yaptı. TCG Bayraktar’dan havalanan SİHA Bayraktar TB2’den alınan görüntüler, F-16 savaş uçaklarıyla paylaşıldı. Verilen koordinatlar ise uçaklar tarafından simüle olarak bombalandı.
Bakan Akar havadan telsizle talimat verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile tatbikatı Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti. Buradan bazı talimatlar veren Akar, telsizden tatbikatta görev alan unsurlara seslendi: Türkiye daima KKTC’nin yanındadır. KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de orada hak sahibidir. KKTC’nin bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir.”
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