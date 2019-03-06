13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3889
  • 6,0972
  • 223.169
  • 103.730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Deniz piyadeleri göz kamaştırdı

‘Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’nda amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlar, Hekim Adası’na çıkarma yaptı. Gerçeğini aratmayan tatbikatı Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları havadan takip etti. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası’na çıkarma yaptı. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7’nci gününde de devam etti. 

MİLLİ VE YERLİ AMFİBİ 

Senaryo gereği, TCG Bayraktar Gemisi çıkarma gemilerinin eşliğinde Foça Üssü Komutanlığı’nda bulunan Leventler Limanı’ndan İzmir Körfezi açıklarında Hekim Adası’na hareket etti. Tatbikata ilişkin tüm istihbarat bilgilerinin geldiği ve amfibi çıkarmanın komuta edildiği TCG Bayraktar gemisinde bulunan Savaş Harekat Merkezi basın mensuplarına tanıtıldı. Hekim Adası’na yaklaşılmasının ardından ‘limbo harekatı’ yapıldı. Bu arada tank ve zırhlı araçlar taşıyan çıkarma gemilerine amfibi deniz piyade birlikleri de nakledildi. Çıkarma gemilerinin derinlikleri nedeniyle kapak atamadığı plajlara botla deniz piyadelerinin çıkarılması ve böylece tatbikat senaryosuna göre düşmanın ana plajdaki kuvvetinin bölünmesi için TCG Bayraktar Gemisi’nde bulunan küçük çıkarma gemileriyle ve Amfibi Hücum Timleri suya indirildi. 

DALGIÇLAR TEMİZLEDİ 

SAT ve SAS komandolarınca sahile yakın bölgelerdeki mayınlar ve su altı engellerinin keşfi yapıldı. Bir SAT timi senaryo gereği düşman sahiline çıkarak kıyı güvenliği aldı, botlarla gelen diğer SAT timleri çıkarma gemilerinin yanaşacağını bölgede bulunan mayını imha etti. Çıkarma yapılacak olan temsili düşman plajının temizlenmesinin ardından botlara binen amfibi deniz piyade birlikleri adaya yöneldi. 

Tatbikatın Ege Denizi safhasında, TCG Bayraktar gemisi ile silahlı insansızhava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ilk kez birlikte görev yaptı. TCG Bayraktar’dan havalanan SİHA Bayraktar TB2’den alınan görüntüler, F-16 savaş uçaklarıyla paylaşıldı. Verilen koordinatlar ise uçaklar tarafından simüle olarak bombalandı.

Bakan Akar havadan telsizle talimat verdi 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile tatbikatı Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti. Buradan bazı talimatlar veren Akar, telsizden tatbikatta görev alan unsurlara seslendi: Türkiye daima KKTC’nin yanındadır. KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de orada hak sahibidir. KKTC’nin bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir.” 

Başkan Erdoğan saat 21.00´de 24 ve 360 ortak yayınında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman medyasına cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman medyasına cevap

İslam dönemine ait en eski keşif ortaya çıktı

İslam dönemine ait en eski keşif ortaya çıktı

Tarihi yatırım için düğmeye basıldı

Tarihi yatırım için düğmeye basıldı

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

'Gezi'nin provokatörlerini devrim ihracatçıları eğitti'

'Gezi'nin provokatörlerini devrim ihracatçıları eğitti'

Ukrayna: Ruslar sitemize saldırıyor

Ukrayna: Ruslar sitemize saldırıyor

Türkiye-ABD arasında kritik Suriye görüşmesi

Türkiye-ABD arasında kritik Suriye görüşmesi

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: 300 adet tespit ettik

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: 300 adet tespit ettik
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan saat 21.00´de 24 ve 360 ortak yayınında

Başkan Erdoğan saat 21.00´de 24 ve 360 ortak yayınında

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA