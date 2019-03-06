Deniz piyadeleri göz kamaştırdı

Türkiye’yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası’na çıkarma yaptı. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7’nci gününde de devam etti.

MİLLİ VE YERLİ AMFİBİ

Senaryo gereği, TCG Bayraktar Gemisi çıkarma gemilerinin eşliğinde Foça Üssü Komutanlığı’nda bulunan Leventler Limanı’ndan İzmir Körfezi açıklarında Hekim Adası’na hareket etti. Tatbikata ilişkin tüm istihbarat bilgilerinin geldiği ve amfibi çıkarmanın komuta edildiği TCG Bayraktar gemisinde bulunan Savaş Harekat Merkezi basın mensuplarına tanıtıldı. Hekim Adası’na yaklaşılmasının ardından ‘limbo harekatı’ yapıldı. Bu arada tank ve zırhlı araçlar taşıyan çıkarma gemilerine amfibi deniz piyade birlikleri de nakledildi. Çıkarma gemilerinin derinlikleri nedeniyle kapak atamadığı plajlara botla deniz piyadelerinin çıkarılması ve böylece tatbikat senaryosuna göre düşmanın ana plajdaki kuvvetinin bölünmesi için TCG Bayraktar Gemisi’nde bulunan küçük çıkarma gemileriyle ve Amfibi Hücum Timleri suya indirildi.

DALGIÇLAR TEMİZLEDİ

SAT ve SAS komandolarınca sahile yakın bölgelerdeki mayınlar ve su altı engellerinin keşfi yapıldı. Bir SAT timi senaryo gereği düşman sahiline çıkarak kıyı güvenliği aldı, botlarla gelen diğer SAT timleri çıkarma gemilerinin yanaşacağını bölgede bulunan mayını imha etti. Çıkarma yapılacak olan temsili düşman plajının temizlenmesinin ardından botlara binen amfibi deniz piyade birlikleri adaya yöneldi.