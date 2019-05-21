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Denizkurdu’na akademik destek

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı göz doldurdu. Tatbikata Anadolu Üniversitesi (AÜ) 14 kişilik ekibiyle, personel eğitimi, video ve sosyal medya içeriği hazırlama gibi konularda akademik destek sağladı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca Anadolu’yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019’a, Anadolu Üniversitesi (AÜ) 14 kişilik ekibiyle, personel eğitimi, video ve sosyal medya içeriği hazırlama gibi konularda akademik destek sağlıyor. Tatbikat enjeksiyonlarının çekimi, sosyal medya enjeksiyonları gibi ilk çalışmalar da AÜ tarafından gerçekleştirildi. İnternet yayıncılığına yönelik, personelin tatbikat senaryosuna alışkanlığının artırılması için, şu ana kadar 25 metin ve bunlara ilişkin üniversitenin stüdyolarında 4 spikerin görevlendirildiği 35 video programı hazırlanarak, ulusal güncel haber portalına yüklendi. Tatbikatın tanıtım videosu da AÜ tarafından hazırlandı. 

ÜÇ DİLDE TWEET

Tatbikat süresince sosyal medya enjeksiyonu olarak kullanılmak üzere Türkçe’ye ek Urduca, Rusça ve Yunanca tweetler hazırlanarak, tatbikat senaryosuna dahil edildi. Tatbikatın video çekimlerine destek vermek üzere AÜ TV Yapım Merkezinden 4 kameraman, 2 ışık teknisyeni, 2 ses teknisyeni, 2 yapım koordinasyon sorumlusu ve 1 yönetmenden oluşan 7 ve 4 kişilik iki ayrı ekip görevlendirildi. Sosyal medya enjeksiyonlarına destek vermek üzere de 3 sosyal medya uzmanı tatbikata katıldı. 

İLK KEZ İŞ BİRLİĞİ

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anlatarak “İletişim konusunda kabiliyetimizi göstererek paydaş olmaya çalıştık. Denizkurdu-2019’a dahil olduk. Tatbikatta Komutanlık personeline iletişim, eğitim desteği veriyoruz. Tatbikattaki görüntüleri habere çevirebilme, sosyal medya yönetimi, video yapım teknikleri, konuşma teknikleri, içerik gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 14 kişilik ekibimizle tatbikatı takip ediyoruz. Çeşitli notlar alıyorlar. Tatbikatta neler yapıldığına dair anbean takipteyiz” ifadelerini kullandı. Daha sonraki tatbikatlarda da yer almak istediklerini kaydeden Çomaklı “İlk kez bir üniversite Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikatta görev alıyor. Anadolu Üniversitesi olarak Denizkurdu-2019 tatbikatına akademik destek veriyoruz. Böylesi bir görevi almak bizim için şeref oldu” ifadelerini kullandı. 

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