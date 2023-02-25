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Politika

Deprem fırsatçılarına yeni önlem! Bakan Bozdağ: Çok ağır cezalar içeren özel düzenlemeler yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Adalet Bakanı Bozdağ, 'Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı. Deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz' dedi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Deprem fırsatçılarına yeni önlem! Bakan Bozdağ: Çok ağır cezalar içeren özel düzenlemeler yapacağız
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'le ilgili verilmiş bir gizlilik kararı bulunmadığını, tüm soruşturmaların gizlilik kararı alınmadan yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 184'ü tutuklandı, 71'ine ise yakalama kararı verildi. Tutukluların 74'ünü müteahhitler oluşturuyor"

"Tutuklu olanların 79'unu müteahhitlerden 74'ünün yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi, 18'inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz."

"Yağma konusunda depremin yaşandığı günden bugüne kadar meydana gelen vaka sayısı sadece 4'tür. Yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak"

"Afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak bu afeti tam anlatamamak gibi... Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağını dahi aşağı yukarı hesap edebiliyoruz. 26 binin üzerinde toplam arama kurtarma çalışması yapılan bina var"

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