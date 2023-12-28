İlk deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Bakan Özhaseki tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları:

Çok büyük afetle karşılaştık. 9 saat arayla 2 tane büyük depremle karşılaştık. 4 şehrimizden ve birçok yerleşim yerini içine alan müthiş bir depremdi. 680 bin konutun ağır hasarlı, 170 bin işyerinin yıkıldığını gördük.

18 il, 14 milyon insan etkilendi. 100 milyar doları geçen maliyeti var. Manevi zararı karşılayacak söz yok. Herkes depremin ilk saatlerinden itibaren yaptıklarını anlatmaya çalıştı.

810 belediyemizi deprem bölgelerine havale ettim. Belediyelerimizi arama çalışma kurtarma çalışmalarına yönlendirdik. Şimdi hummalı bir çalışma var. Bütün bir millet ayaktaydı. Çocuklar kumbaralarındaki paraları bozdurup gönderdiler. Asıl amacımız depremzedeleri evlerine yerleştirmek. Deprem konutlarını hızla bitireceğiz.

"15-20 GÜN İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

Arkadaşlarımız hazine arazilerinin zemin etütlerini yapmışlar. 6 milyon 600 konuta hasar tespiti yapılıyor. Arkadaşlarımız bunu Adıyaman'da Kahramanmaraş'ta her yerde yapmışlar. Hazine arazisi seçme nedenimiz mülkiyet meselesi. Hazine arazilerinin tamamında 150 binden fazla bu tür inşaatlara başladık. Burada 15-20 gün içinde 1000 konut teslimi yapılacak. Kira yardımı alan 320 bin aile var. Burada evleri bitiriyoruz ki, onlara teslim edelim. 99 depremine şahitlik etmiş birisiyim. Bir otobüs mühendisimi oraya götürdüm, 'Bakın neden yıkılmış, tespit edin' dedim. Kamu binaları yıkılmıştı. Şimdi TOKİ'nin yaptığı binalardan yıkılan bina hiç yok.

'4-5 ALANDA EVLERİN YAPILMASI GAYRETİ İÇİNDEYİZ'



Bugün bir toplantı yaptık. Muhtarları, STK'ları, belediye başkanlarını davet ettik. Protestocu gruplar dahil, özellikle 'Çağırı'n dedim. Geldiler, konuştuk. 'Rezerv alanı ilan edilerek, bizi yurdumuzdan edecek misiniz?' gibi bir anlayış var.

Öyle bir şey olması mümkün mü? Hayır. Kentsel dönüşüm 2011'de çıkmış. Böyle bir örnek yok. Bütün dünyasını at gözlüğüyle takip eden insanlar var. İnsanları ne kadar tahrik ederse o kadar mutlu oluyorlar. Ben bugün kalabalığa dedim ki, 'Size kentsel dönüşüm, rezerv alan nedir anlatacağım. İstemiyoruz derseniz oradan ayrılıyoruz' dedim. 'Biz 4-5 alanda evlerin yapılması gayreti içindeyiz.

2 milyon 200 konut yaptık, kimi evinden çıkardık biz ?' diye sordum. Çoğunluk ne derse onu yaparız biz. Çukur eylemleri vardı. Ben yine bakanlıkta görevliyim. Bir mahalleye gelmişler yakmış, yıkmışlar.