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Politika

Depremden 91 saat sonra kurtarılmıştı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda'nın babası ile görüştü

Başkan Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda görüştü

03 Kasım 2020 Salı 21:13 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 21:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in babası Uğur Gezgin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin’e eşi Figen Gezgin’in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda’nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin.” dedi.

Ayda’nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Siz yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin.” diye konuştu.

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