'Derdimiz koltuk değil halka hizmet'
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz 'Derdimiz ne koltuk, ne unvan sahibi olmak. Sadece halka hizmette bayrağı daha yükseğe taşımak.15 yılda hizmetler ve yatırımlar noktasında önemli bir gelişme kaydeden ilçemizi, hayata geçireceğimiz 51 projemizle taçlandıracağız.' dedi.
- TALAT DOYMUŞ / ANKARA
Yerel seçimlere sayılı günler kala 15 Temmuz FETÖ darbesini püskürtmesiyle sembol ilçe haline gelen ve TBMM’den ‘Kahraman’ ünvanı alarak adı Kahramankazan olan ilçede, AK Parti ve MHP’nin ortak Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarına hızlı başladı. İlçenin mevcut Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile birlikte sahada olan, halkla buluşan Oğuz, Kahramankazanlılar’ın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala, belediyecilik anlayışını ve projelerini Star Gazetesi’ne anlattı.
ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİM VAR
Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı ilçede önemli projelere imza atan Serhat Oğuz, Belediye Başkanlığında da yine eğitim ağırlıklı 51 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Ankara’nın uzay ve havacılık sanayi başta olmak üzere sanayinin merkezi konumuna gelen Kahramankazan’da Lokman Ertürk gibi başarılı bir başkandan devralacağı hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağını ifade eden Oğuz, seçimlere kadar “Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağım” dedi.
EĞİTİMCİ BİR BAŞKAN ADAYIYIM
Kahramankazanlı anne ve babanın çocuğu olan Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın bir evladı olarak ilçesine 20 yıldır çeşitli okullarda öğretmenlik, okul müdürlüğü, son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerini yürüterek eğitim alanında hizmet ettiğini söyledi. 20 yıllık eğitim hayatında ilçede birçok gencin ve ailenin hayatına olumlu manada katkılar sunduğunu ifade eden Oğuz, “Bu çalışmalarım sırasında iki ilkeyi benimsedim. Bunlardan ilki ‘ne yapıyorsan yap insan için yap’, ikincisi ise ‘sorun önüne geldiğinde sorunu çözmek için çalış’ oldu. Bu doğrultuda önemli çalışmalara imza attık. Öreğin son olarak, ilçe milli eğitim müdürlüğüm dönemimde 50 milyon TL’ye mal olan ve önümüzdeki yıl eğitim öğretime açılacak olan 7 yeni okul kazandırdık. Tabi bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’mızın büyük destekleri sonucu başardık” diye konuştu.
İNŞAALLAH ZAFERLE ÇIKACAĞIZ
Cumhur İttifakı’nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de birçok kez belirttiği gibi devletin bekası için, milletin doğal refleksi olarak ortaya çıktığını belirten Oğuz şunları söyledi: “Ben Kahramankazan’da hem AK Parti’nin hem de Üç Hilal’in (MHP’nin) adayıyım. Cumhur İttifakı’nın adayıyım. Bu ittifakı içlerine sindiremeyenlerin, fitne çıkarmaya çalışanların, seçimden seçime ortaya çıkanların kirli hesapları tutmayacak. İnşallah 31 Mart gecesi hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a hem de MHP Lideri Bahçeli’nin üzerine titredikleri bu ittifaka yakışır şekilde seçimden zaferle çıkacağız. İnşallah Üç Hilal’i ve AK Parti’nin bayrağını Kahramankazan’da birlikte dalgalandıracağız. İnşallah Ankara’da Cumhur İttifakı’nın en yüksek oy alacağı ilçe olacağız.”
AK Parti’li Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün 3 dönemlik belediye başkanlığı süresince hizmet bayrağını zirveye çıkardığını ifade eden Oğuz, “Derdimiz ne koltuk sahibi olmak, ne unvan sahibi olmak ne de başka bir dünyevi menfaat değil. Derdimiz hizmet bayrağını daha yükseğe taşımak. Doğup büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmek. Bu, bizim bu topraklara, burada yaşayan kardeşlerimize olan borcumuz. İnşallah halkımızın teveccühleriyle seçimi kazandıktan sonra gücümüzü büyük bir aile olduğumuz halkımızdan alarak, halkımızla birlikte hizmetlerimize devam edeceğiz. Birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz. Yalnızca kapımız değil, gönlümüz tüm halkımıza açık olacak” dedi.
YAŞANABİLİR VE MUTLU BİR İLÇE
Serhat Oğuz, belediye başkanı seçilmesi durumunda hazırlayarak kamuoyuna duyurduğu 51 projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Projelerinin, toplumun tüm kesimlerine ve ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş projeler olduğunu vurgulayan Oğuz, “Halkımızın desteği ve teveccühüyle göreve gelir gelmez projelerimizi geliştirmek için kolları sıvayacağız. Projelerimiz eğitimden spora, kültürden ulaşıma, sosyal çalışmalardan yerel kalkınmaya kadar birçok alanı kapsıyor. İnsan ve çevre odaklı projeler geliştirdik. Yine göreve geldikten sonra halkımızın talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Daha modern daha yaşanabilir ve daha mutlu bir Kahramankazan için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Oğuz: Göreve geldikten sonra halkımızın talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.
HAFİF RAYLI SİSTEM
Oğuz, ilçe merkezinde hafif raylı sistem kuracaklarını belirterek, bu hafif raylı sistemi Kızılay-OSB metrosunun Eryaman etabı ile bağlanması için proje hazırladıklarını kaydetti. Her mahalleye bir Millet Evi kuracaklarını anlatan Oğuz, buralarda millet kıraathaneleri, akıllı kütüphaneler, çok amaçlı salonlar olacağını belirtti. Oğuz ilçe merkezine 15 Temmuz Kent Meydanı ismini taşıyan bir kent meydanı kuracaklarını ifade ederek, 200 araçlık bir de otopark kurulacağını söyledi. İlçelerinde Türkiye’nin en kaliteli termal su kaynaklarından birinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, “Kuracağımız turizm bölgesiyle bu termal kaynağı en verimli şekilde kullanacağız”dedi.
HAB PROJESİ TAMAM
Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonra en büyük ikinci projesi olacak olan ve savunma sanayi, uzay, havacılık alanlarındaki üretim yapan fabrika, tesis ve atölyeleri bir araya toplayacak HAB Projesi’nin Kahramankazan’da kurulacağını anımsatan Belediye Başkan adayı Oğuz, “Biz de bu doğrultuda ilçemizde bir uzay havacılık fakültesinin kurulması için çalışacağız. Ayrıca, ülkemizin uçak ve helikopter üreten tesisi olan göz bebeği TAI/TUSAŞ da ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Bu doğrultuda bir hava teknolojileri lisesi kurulmasını sağlayacağız. Bu liseden mezun olan yavrularımız da bu güzide kurumumuzda iş bulmaları sağlanacak” diye konuştu.
ZAFERİ BAŞKANIMIZA ARMAĞAN EDECEĞİZ
Serhat Oğuz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete gençlerin ve yeni yüzlerin girmesini istediğine ilişkin sözlerinin ardından, ilçesine hizmet etmek için belediye başkan adaylığına talip olduğunu kaydetti. Oğuz, “Adaylığımın açıklandığı 1 Ocak günü Sayın Cumhurbaşkanımız, ismimi okuyarak beni kürsüye çağırdı. Sayın Başkanımızın elini sıktım. Ben ona Kahramankazan’ın selamını ilettim. O da bana ‘Kahramankazan’ın mayası sağlamdır, senden zafer bekliyorum’ dedi. İnşallah 31 Mart’ta Kahramankazan halkının teveccühüyle elde edeceğimiz zaferi Başkanımıza armağan edeceğiz” dedi.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
“Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağım” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Serhat Oğuz, toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor. Serhat Oğuz bu doğrultuda aile, esnaf, ev ve sokak ziyaretleri gerçekleştiriyor. Gece gündüz demeden ziyaretlerini sürdüren Serhat Oğuz, ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanıyor. Serhat Oğuz’a ziyaretleri sırasında Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de eşlik ediyor.
Serhat Oğuz kimdir?
Serhat Oğuz, 1976 yılında Kahramankazan’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü 1998’de bitirdi. 1998’de Hatay’a atanarak bu ilde öğretmenliğe ilk adımını attı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılından bu yana Kahramankazan’da birçok okulda görev yapan Serhat Oğuz, 2016’da Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. 2013 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9bin 600 şiirin katıldığı yarışmada Türkiye üçüncüsü olan Oğuz, dönemin Kültür Bakanı Ömer Çelik tarafından ödüllendirildi. 2005’te Eğitim-Bir Sen Kahramankazan Şubesi’nin kurucu ilçe başkanlığını yaparak, bu görevi 2012’ye kadar sürdürdü. Oğuz, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İlim Yayma Cemiyeti’nin Kahramankazan Şubesi’nin kurucu ilçe başkanlığını yaparak, bu görevini 2017’ye kadar sürdürdü. Eşi de öğretmen olan Serhat Oğuz iki çocuk babasıdır.
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