'Derdimiz koltuk değil halka hizmet'

Yerel seçimlere sayılı günler kala 15 Temmuz FETÖ darbesini püskürtmesiyle sembol ilçe haline gelen ve TBMM’den ‘Kahraman’ ünvanı alarak adı Kahramankazan olan ilçede, AK Parti ve MHP’nin ortak Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarına hızlı başladı. İlçenin mevcut Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile birlikte sahada olan, halkla buluşan Oğuz, Kahramankazanlılar’ın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala, belediyecilik anlayışını ve projelerini Star Gazetesi’ne anlattı.

ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİM VAR

Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı ilçede önemli projelere imza atan Serhat Oğuz, Belediye Başkanlığında da yine eğitim ağırlıklı 51 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Ankara’nın uzay ve havacılık sanayi başta olmak üzere sanayinin merkezi konumuna gelen Kahramankazan’da Lokman Ertürk gibi başarılı bir başkandan devralacağı hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağını ifade eden Oğuz, seçimlere kadar “Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağım” dedi.

EĞİTİMCİ BİR BAŞKAN ADAYIYIM

Kahramankazanlı anne ve babanın çocuğu olan Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın bir evladı olarak ilçesine 20 yıldır çeşitli okullarda öğretmenlik, okul müdürlüğü, son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerini yürüterek eğitim alanında hizmet ettiğini söyledi. 20 yıllık eğitim hayatında ilçede birçok gencin ve ailenin hayatına olumlu manada katkılar sunduğunu ifade eden Oğuz, “Bu çalışmalarım sırasında iki ilkeyi benimsedim. Bunlardan ilki ‘ne yapıyorsan yap insan için yap’, ikincisi ise ‘sorun önüne geldiğinde sorunu çözmek için çalış’ oldu. Bu doğrultuda önemli çalışmalara imza attık. Öreğin son olarak, ilçe milli eğitim müdürlüğüm dönemimde 50 milyon TL’ye mal olan ve önümüzdeki yıl eğitim öğretime açılacak olan 7 yeni okul kazandırdık. Tabi bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’mızın büyük destekleri sonucu başardık” diye konuştu.

İNŞAALLAH ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

Cumhur İttifakı’nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de birçok kez belirttiği gibi devletin bekası için, milletin doğal refleksi olarak ortaya çıktığını belirten Oğuz şunları söyledi: “Ben Kahramankazan’da hem AK Parti’nin hem de Üç Hilal’in (MHP’nin) adayıyım. Cumhur İttifakı’nın adayıyım. Bu ittifakı içlerine sindiremeyenlerin, fitne çıkarmaya çalışanların, seçimden seçime ortaya çıkanların kirli hesapları tutmayacak. İnşallah 31 Mart gecesi hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a hem de MHP Lideri Bahçeli’nin üzerine titredikleri bu ittifaka yakışır şekilde seçimden zaferle çıkacağız. İnşallah Üç Hilal’i ve AK Parti’nin bayrağını Kahramankazan’da birlikte dalgalandıracağız. İnşallah Ankara’da Cumhur İttifakı’nın en yüksek oy alacağı ilçe olacağız.”

AK Parti’li Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün 3 dönemlik belediye başkanlığı süresince hizmet bayrağını zirveye çıkardığını ifade eden Oğuz, “Derdimiz ne koltuk sahibi olmak, ne unvan sahibi olmak ne de başka bir dünyevi menfaat değil. Derdimiz hizmet bayrağını daha yükseğe taşımak. Doğup büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmek. Bu, bizim bu topraklara, burada yaşayan kardeşlerimize olan borcumuz. İnşallah halkımızın teveccühleriyle seçimi kazandıktan sonra gücümüzü büyük bir aile olduğumuz halkımızdan alarak, halkımızla birlikte hizmetlerimize devam edeceğiz. Birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz. Yalnızca kapımız değil, gönlümüz tüm halkımıza açık olacak” dedi.

YAŞANABİLİR VE MUTLU BİR İLÇE

Serhat Oğuz, belediye başkanı seçilmesi durumunda hazırlayarak kamuoyuna duyurduğu 51 projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Projelerinin, toplumun tüm kesimlerine ve ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş projeler olduğunu vurgulayan Oğuz, “Halkımızın desteği ve teveccühüyle göreve gelir gelmez projelerimizi geliştirmek için kolları sıvayacağız. Projelerimiz eğitimden spora, kültürden ulaşıma, sosyal çalışmalardan yerel kalkınmaya kadar birçok alanı kapsıyor. İnsan ve çevre odaklı projeler geliştirdik. Yine göreve geldikten sonra halkımızın talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Daha modern daha yaşanabilir ve daha mutlu bir Kahramankazan için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Oğuz: Göreve geldikten sonra halkımızın talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

HAFİF RAYLI SİSTEM

Oğuz, ilçe merkezinde hafif raylı sistem kuracaklarını belirterek, bu hafif raylı sistemi Kızılay-OSB metrosunun Eryaman etabı ile bağlanması için proje hazırladıklarını kaydetti. Her mahalleye bir Millet Evi kuracaklarını anlatan Oğuz, buralarda millet kıraathaneleri, akıllı kütüphaneler, çok amaçlı salonlar olacağını belirtti. Oğuz ilçe merkezine 15 Temmuz Kent Meydanı ismini taşıyan bir kent meydanı kuracaklarını ifade ederek, 200 araçlık bir de otopark kurulacağını söyledi. İlçelerinde Türkiye’nin en kaliteli termal su kaynaklarından birinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, “Kuracağımız turizm bölgesiyle bu termal kaynağı en verimli şekilde kullanacağız”dedi.