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Politika

Derdini söyledi, CHP'liler saldırdı

Kent Meydanı Projesi'nden mağdur olan Adanalı yaşlı vatandaş, derdini Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a anlatmak istedi. Karalar, konuşturmadı, partililer ite kaka alandan uzaklaştırdı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 08:45 - Güncelleme:
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edilen yaşlı bir adama, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Sen Adana'da yaşayan 3 milyon kişiden birisin" cevabını vermesi ve partililer tarafından yaşlı adamın yaka paça uzaklaştırılma büyük tepki topladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

Burada yaşlı bir adam, evini satarak Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Meydanı Projesi'nden dükkan aldığını ancak hâlâ teslim edilmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Karalar, yaşlı adama "Sen Adana'da yaşayan 3 milyon kişiden birisin" cevabını verdi. Bu sırada alanda bulunan partililer tarafından yaşlı adam yaka paça uzaklaştırılmak istendi. Onlarca kişinin üstüne çullandığı adam yere düştü.

Sosyal medyada yer alan görüntüler ise büyük tepki topladı.

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