'Ders çıkarıp gerekeni yapacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki gemi indirme töreninin hemen ardından, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal’daki enkaz alanına geldi. Erdoğan, şu an çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Erdoğan Kartal’daki incelemelerin ardından şu açıklamayı yaptı: “Buradan almamız gereken bir çok dersler var. Ve buna göre de gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız. Değerlendirmesini yapacağız ve atılması gereken adımları atacağız.”

CİDDİ SIKINTILAR VAR

Dana sonra Erdoğan, Kartal’da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Başkan Erdoğan, yaralılara “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Erdoğan, “Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etüdleri ve bu etüdlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

O BÖLGE İNCELENİYOR

Başkan Erdoğan, Kartal’da binanın çöktüğü alanla ilgili, “Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlara bakıyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada, ‘Acaba müsaade eder misiniz filan’ demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz” diye konuştu.