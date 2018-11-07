Dertleri Ant değil Türkçe ezan
CHP’nin, ‘millilik’ bahanesiyle büyüttüğü ‘Ant’ tartışmasının arkasındaki kirli plan deşifre oldu. CHP’li Öztürk Yılmaz “Ezan da Kur’an da Türkçe olmalı” çıkışıyla Arapça ezandan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
- HABER MERKEZİ
CHP milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile eski CHP milletvekili adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun ant tartışması arkasından gündeme getirdikleri ‘Türkçe ezan’ hayali, meselenin ‘Öğrenci Andı’ olmadığını gözler önüne serdi. CHP’li Yılmaz’ın da, Eminağaoğlu’nun gündeme getirdiği “Türkçe ezan zulmünü” istemesi CHP’nin tek parti vesayet dönemindeki İslamı hedef alan uygulamalara dönme zihniyetinde değişiklik olmadığını gösterdi.
KUR’AN DA TÜRKÇE OKUNSUN
Danıştay’ın hukuk dışı kararıyla ‘Öğrenci Andı’ uygulamasına geri dönülmesi kararı sonrasında, CHP’li Öztürk Yılmaz katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan’ın ‘Öğrenci andı’ için “Ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin eseri” sözünü hatırlatan Yılmaz “Benim dilim her şeyde okunsun. Ezan, Türkçe okunsun kardeşim! Ben anlıyayım” şeklinde skandal ifadelerde bulundu. Yılmaz, daha da ileri gidip Kur’an’ın da Türkçe okunması gerektiğini söyleyerek, bu zulüm hayalini “(Türkçe) dünyanın dört bir tarafında konuşulsun. Ben anlıyayım. Bu nedir, Türkçeyi bu kadar aşağılamak?” diyerek savundu.
TÜRKÇE İBADET İSTEĞİ
Ancak Öztürk’ün bu açıklamalarının tesadüf olmadığı, CHP eski milletvekili adayı ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun benzer sözleriyle de teyit edildi. Eminağaoğlu da kısa süre önce twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında ‘Öğrenci Andı’nı yazan Reşit Galip, Ezanı da Türkçeleştiren kişidir. Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki “Bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da...” sözleriyle tepki çekmişti. Ancak o dönem birçok CHP’li de vesayet zihniyetiyle Ağaoğlu’nun bu tweet’ini beğenmiş ve destek göstermek için kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.
CHP’DEKİ İKİ ETKİN İSİM
CHP’li Yılmaz ve Eminağaoğlu’nun, şu an CHP içerisinde yönetici konumda olmamalarına rağmen parti içinde etkin oldukları biliniyor ve kendilerine ‘Bir misyonun temsilcileri gözüyle’ bakılıyor. Yılmaz, kısa süre önce CHP Genel Başkan aday adayı da olduğunu açıklamıştı. Camileri ahıra çeviren, ezanı Türkçe okutan CHP’li Yılmaz’ın ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etmesi, “CHP, Türkçe ezan zulmünü yeniden hortlatmak istiyor” şeklinde yorumlandı.
AYDINLIK DA DEVREDE
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel’in de bu tartışmaya “İbadet Türkçe olmadan yerli ve milli olunmaz” şeklinde sosyal medya paylaşımı yaparak destek vermesi de dikkat çekti.
ERDOĞANDAN SERT TEPKİ ALMIŞTI
Başkan Erdoğan, geçen Cumartesi günü katıldığı Türkiye Gençlik Zirvesi’nde Danıştay’ın ‘Andımız’ karırını iyi niyetli bulmadığını belirterek şunları söylemişti: “Danıştay’ın ‘Andımız’ kararı sonrasında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir... Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır... Bu kararı, kimi çevreler baskıcı, antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar... Hatta cübbelerini darbeci zihniyete kiraya veren kimi sözde hukukçuların Andımız kararını bahane ederek merhum Menderes’in 68 sene önce son verdiği Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiğine şahit olduk.”
CHP'Lİ ÖZEL'İN DUASINA MİLYONLAR AMİN DİYOR
2015 yılında, CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin terörist cenazesine katılıp bir skandala imza atmaları hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Buna rağmen hafızasını zorlamayan ana muhalefetin grup başkanvekili Özgür Özel o sahneleri sözde anımsayamadı. Özel, meclis kürsüsünden bu konuyla ilgili yaptığı konuşmasında milyonlarca insanın “amin” dediği bir söylemde bulunarak yine tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Bir CHP’li, terörist cenazesine katıldıysa o CHP’linin de Özgür Özel’in de Allah belasını versin böyle bir yalan yok” diyerek CHP’li vekillerin terörist cenazesinde gözyaşı döktüklerini inkâr etti. 20 Kasım 2015’de PKK’lı terörist Aziz Güler’in cenazesine CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve yine İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi katılmıştı. Cenaze sırasında İlgezdi’nin gözyaşlarını tutamadığı ve çok üzgün hali fotoğraf makinelerinin kadrajına girmişti. PKK’lı terörist için gözyaşı döken CHP’li vekillerin hiç bir şehit cenazesine katılmamaları da dikkat çekmişti. CHP’li Özel’in TBMM kürsüsünden dile getirdiği, “hiçbir CHP’linin terörist cenazesine katılmadığı” iddiasını ise böylelikle arşivler yalanlamış oldu.
MUŞ'TAN TOKAT GİBİ CEVAP
Komisyon toplantısının uzun sürdüğünü belirten HDP Siirt Milletvekilli Meral Danış Beştaş’ın “Derhal ara verin. Şu anda işkence yapıyorsunuz” dedi. Bu çıkışın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan tokat gibi cevap geldi. Muş “Adam öldürmek, cinayet işlemek, bunları yapan terör örgütleriyle iç içe olmak çok iyi bildiğiniz bir şeydir” dedi.
Komisyonda kanun teklifleri görüşülürken HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş toplantının 13 saati aştığını belirterek “Derhal ara verin. Bu eziyete son verin. Şu anda işkence yapıyorsunuz ama işkence yapmayı iyi biliyorsunuz” iddiasında bulundu.
İPİ KANDİL'İN ELİNDE
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP’li Meral Danış Beştaş’ın sözlerine yanıt verdi. Beştaş’ın ifadelerini “şiddetle kınadığını ve reddettiğini” dile getiren Muş, şunları söyledi: İşkencecilik bizim geleneğimizde yoktur Sayın Beştaş. O, sizin geleneğinizde olabilir. Adam öldürmek, cinayet işlemek, bunları yapan terör örgütleriyle iç içe olmak, onlara kanallarda teşekkür etmek sizin çok iyi bildiğiniz bir şeydir. İşkenceci gelenekten gelen sizsiniz. İpi Kandil’in elinde olan sizlersiniz. Kameralar önünde terör örgütü DHKP-C’ye, size destek verdiği için teşekkür eden bir şahıssınız. DEAŞ da PKK da FETÖ de terör örgütüdür.
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