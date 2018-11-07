Dertleri Ant değil Türkçe ezan

CHP milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile eski CHP milletvekili adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun ant tartışması arkasından gündeme getirdikleri ‘Türkçe ezan’ hayali, meselenin ‘Öğrenci Andı’ olmadığını gözler önüne serdi. CHP’li Yılmaz’ın da, Eminağaoğlu’nun gündeme getirdiği “Türkçe ezan zulmünü” istemesi CHP’nin tek parti vesayet dönemindeki İslamı hedef alan uygulamalara dönme zihniyetinde değişiklik olmadığını gösterdi.

KUR’AN DA TÜRKÇE OKUNSUN

Danıştay’ın hukuk dışı kararıyla ‘Öğrenci Andı’ uygulamasına geri dönülmesi kararı sonrasında, CHP’li Öztürk Yılmaz katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan’ın ‘Öğrenci andı’ için “Ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin eseri” sözünü hatırlatan Yılmaz “Benim dilim her şeyde okunsun. Ezan, Türkçe okunsun kardeşim! Ben anlıyayım” şeklinde skandal ifadelerde bulundu. Yılmaz, daha da ileri gidip Kur’an’ın da Türkçe okunması gerektiğini söyleyerek, bu zulüm hayalini “(Türkçe) dünyanın dört bir tarafında konuşulsun. Ben anlıyayım. Bu nedir, Türkçeyi bu kadar aşağılamak?” diyerek savundu.

TÜRKÇE İBADET İSTEĞİ

Ancak Öztürk’ün bu açıklamalarının tesadüf olmadığı, CHP eski milletvekili adayı ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun benzer sözleriyle de teyit edildi. Eminağaoğlu da kısa süre önce twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında ‘Öğrenci Andı’nı yazan Reşit Galip, Ezanı da Türkçeleştiren kişidir. Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki “Bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da...” sözleriyle tepki çekmişti. Ancak o dönem birçok CHP’li de vesayet zihniyetiyle Ağaoğlu’nun bu tweet’ini beğenmiş ve destek göstermek için kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

CHP’DEKİ İKİ ETKİN İSİM

CHP’li Yılmaz ve Eminağaoğlu’nun, şu an CHP içerisinde yönetici konumda olmamalarına rağmen parti içinde etkin oldukları biliniyor ve kendilerine ‘Bir misyonun temsilcileri gözüyle’ bakılıyor. Yılmaz, kısa süre önce CHP Genel Başkan aday adayı da olduğunu açıklamıştı. Camileri ahıra çeviren, ezanı Türkçe okutan CHP’li Yılmaz’ın ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etmesi, “CHP, Türkçe ezan zulmünü yeniden hortlatmak istiyor” şeklinde yorumlandı.

AYDINLIK DA DEVREDE

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel’in de bu tartışmaya “İbadet Türkçe olmadan yerli ve milli olunmaz” şeklinde sosyal medya paylaşımı yaparak destek vermesi de dikkat çekti.