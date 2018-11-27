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Deşifre olunca kendini feshediyor 

Açık Toplum Vakfı deşifre olunca, faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvurulacağını açıkladı.

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Vakıf son dönemde Gezi olaylarının finansörü olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ‘Türkiye’nin Kızıl Sorus’u’ olarak bilinen Osman Kavala, Açık Toplum Vakfı’nın yönetimindeydi.Osman Kavala ile ilgili ifade veren M.P. adlı tanık, “Türkiye’nin Soros’u olarak anılır. Gezi olayları ile özdeşlik kurulan dünyadaki birçok kalkışmanın renkli demokrasi devrimi olarak lanse eden ve bu amaçla uluslararası STK’lara para, lojistik, kaynak, insan sağlayan Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’deki bütün organizasyonlarını yapan kişidir. Gezi olaylarının kitleselleşmesi, yaygınlaşması ve süreklileşmesi için uluslararası kaynakları STK’lar üzerinden Gezi olaylarına ve onun simgesi haline gelen Gezi Parkı’na taşımıştır” demişti. 

TERÖRİSTİN FİNANS KAYNAĞI 

Başkan Erdoğan da Külliye’de Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şuan içeride. Onun arkasında meşhur Macar yahudisi Soros...Bu adam dünyada milletleri parçalamakla adam görevlendiren parası bol biri” ifadelerini kullanmıştı. 

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