''Destek gelmezse sınırları açarız''

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda, son günlerde Türkiye sınırında tarihi önemde gelişmelerin yaşandığını hatırlattı. Erdoğan “Suriye’den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için bir güvenli bölge tesisi için çalışıyoruz. Hamdolsun, bu hedefimize büyük ölçüde ulaştık” dedi.

YERİNDE TAKİP VE TEYİT EDECEĞİZ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye sınırının batı tarafında 4 bin kilometrekarelik bir alanın güvenli hale getirildiğini anımsatarak “Barış Pınarı Harekatı ile de orta kısımda ilave 4 bin 220 kilometrekarelik bir alanı daha kontrol altına alarak güvenli bölge haline getirdik. Rusya ile yaptığımız antlaşma ile de yaklaşık 340 kilometrelik genişlikte ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı teröristlerden arındırıyoruz. Bu 30 kilometrenin sınırlarımıza bitişik 10 kilometrekarelik kısmında Rusya ile ortak devriye yaparak, bize verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yerinde takip ve teyit edeceğiz. Süre bir hafta, 150 saat. 150 saat sonunda eğer burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacak ve bütün temizliği biz yapacağız” diye konuştu.

TERÖRİSTLE MASAYA OTURMAYIZ

Erdoğan, kendilerini üzen bazı şeylerin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Bakıyorsunuz koskoca devletlerin başkanları bunların terörist başlarıyla masada oturup konuşuyorlar. Bize de bunlardan arabulucu olmalarını istiyorlar. Biz bu teröristlerin başında veya farklı yerde, asla bunlarla masaya oturmayız ve bunların arabulucu olmasını da kabul etmeyiz. Peki ne yaparız? Sen Amerikasın. Seninle gel masaya oturalım, bunu seninle konuşalım. Nitekim yardımcısı Pence’i ve Dışişleri Bakanı’nı bir heyet olarak bize gönderdiler, oturduk, konuştuk, anlaştık. Dedik ki 120 saatte temizlediniz temizlediniz, temizlemediğiniz takdirde ondan sonra bu alanları bize bırakacaksınız, biz bu işi yürüteceğiz. Ve temizlediklerine dair bize yazılı metin gönderdiler ama ne yazık ki temizleyemediler. Şu anda da diğer bölgelerde Rusya ile aynı şeyi yürütüyoruz. 150 saat. Bitti bitti, bitmediği takdirde oralarda da yine bölgeyi biz kontrolümüze alıp temizliği biz yapacağız.”

BİZ ÜRETİYORUZ, İHRAÇ EDİYORUZ

Erdoğan, Suriye’de faaliyet gösteren diğer tüm güçlerin, rejimin ve terör örgütlerinin aksine Türkiye’nin her ne sebeple olursa olsun bölgede tek bir damla masum kanı dahi dökülsün istemediğini söyledi. Bunun için bıçak kemiğe dayandığında elbette güç kullanmaktan çekinmediklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ama ilk tercihimiz daima meselelerimizi suhuletle çözmekten yanadır. Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatların sebebi budur. Yoksa Türkiye, terör örgütünü bulunduğu her yerde ezip geçecek güce, imkana ve kararlılığa sahiptir. ‘Bundan sonra size silah vermeyeceğiz’ deniliyor. Verme. Zaten kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Nasıl oldu? İnsansız hava aracı istiyorduk. Bize ‘Bugün git yarın gel’, ondan sonra ‘Kongre izin vermedi.’ E ne oldu? Şimdi biz insansız hava araçlarını kendimiz üretiyoruz. Silahlı insansız hava aracı, aynı şekilde... Vermediler. E ne oldu? Şimdi biz üretiyoruz ve ihraç ediyoruz.

Geldiğimizde yüzde 20’sini karşılıyorduk biz savunma sanayimizde, şimdi yüzde 70’ini karşılıyoruz. Buraya ulaştık. Sayın Obama döneminde Antalya’daki G20 toplantımızda ben kendilerinden akıllı bomba istedim. ‘Tabii veririz.’ Aylar geçti, vermediler. Akıllı bombayı şimdi biz üretiyoruz. İçeride ve dışarıda bütün çalışmalarımızın altında bu kadar rahat hareket edebiliyorsak, bunun sebebi nedir? Artık imkanlarımız çoğaldı. Maliyetler mukayese edilemeyecek derecede çok daha düşük. Uluslararası toplum bizi bununla tehdit ediyor. Fransa’sı bunu yapıyor, Amerika’sı bunu yapıyor, diğerleri bunu yapıyor. Biz de kendilerine açık ve net söylüyoruz: Ne yaparsanız yapın, siz bunları yaptıkça biz çok daha güçleneceğiz. Bu milleti sindiremezsiniz.”

BUNLAR ÇOK DA YALANCI

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası toplumdan beklentisini, “Sınırların güvenliğiyle ilgili hassasiyetlere saygı gösterilmesi ve Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelere destek verilmesi” şeklinde açıklayarak, “Bunlar çok da yalancı. Onu da söyleyeyim. Dürüst değiller. Maalesef...” dedi. Avrupa Birliği’nin 2015’te, 3 3 milyar avro destek sözü verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Vermediler. Bize gelen ne? Sadece 3 milyar avro. Biz ne kadar harcama yaptık? 40 milyar dolar. Görüştüğümüzde soruyoruz: Verdiniz mi? İşte ‘Hazırlıyoruz, konuşuyoruz, projelere bakmamız lazım.’ Hangi projeye bakacaksın? Biz projede değiliz, biz işi bitirmişiz. Gelin, yaptığımız yerleri görün” diye konuştu.

DESTEK VERİLMEZSE SINIRLARIMIZI AÇARIZ