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Politika

Destici: Bu sene hacılar Gazze'ye yürüsün, Netanyahu'yu taşlasınlar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Bu sene de bu kan, bu işgal, soykırım devam ederse hacılar, Arafat'a değil, Kudüs'e, Gazze'ye yürüsünler. Taşlamak için bir şeytan mı arıyorlar? En büyük şeytan İsrail'de, Netanyahu'dur, gidip onu taşlasınlar.' dedi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Destici: Bu sene hacılar Gazze'ye yürüsün, Netanyahu'yu taşlasınlar
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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutlayarak, dünyada bir çağın açıldığını, bir çağın ise kapandığını söyledi.

Mustafa Destici, "Fethimiz, kutlu ve mübarek olsun. İstanbul'u fethetmek sevgili Peygamberimizin övgüsüne, müjdesine mazhar olmak, Fatih Sultan Mehmet Han'a, onun vezirlerine, kahraman komutanlarına, askerlerine nasip oldu. Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, fethin bütün mimarlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Dün İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ettiğini anımsatan Destici, "Ayasofya'nın zincirlerinin 2020'de kırılıp ibadete açıldığını" hatırlatarak, tekrar ibadete açılmasında katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Danıştaya ve emeği geçenlere şükranlarını sundu.

- "KAYITSIZ, ŞARTSIZ ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Birleşmiş Milletlerin, ABD ve NATO ülkelerinin Filistin konusundaki tavrının hukuktan, insan haklarından, dünya barışından çok sömürgeci devletlerin bölgedeki çıkarlarına hizmet ettiğinin görüldüğünü ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Bizler, ülkemizi ve milletimizi, bize yönelen tehditlerden korumak için güçlü olmalıyız, dikkatli olmalıyız. En önemlisi, terörün içimizdeki uzantılarının yıkıcı faaliyetlerine karşı tavizsiz ve sert tedbirler almaktan da kaçınmamalıyız. Çünkü, devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini korumak için buna mecburuz. Başka çaremiz yok."

İsrail'in ateşkes ve esir takası ile ilgili müzakerelerin başlaması için Mısır ve Katar'a teklifte bulunduğunu söyleyen Destici, İsrail'in Gazze'yi bir taraftan bombalayarak masum insanların yanarak ölmesine sebep olduğunu, diğer taraftan da müzakereler için teklifte bulunduğunu kaydetti.

Destici, kayıtsız, şartsız ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail tarafından gerçekleştirilen, hiçbir şekilde izah edilemeyen sivil katliamın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Hac döneminin başladığına işaret eden Destici, "Bu sene de bu kan, bu işgal, soykırım, devam ederse hacılar, Arafat'a değil, Kudüs'e, Gazze'ye yürüsünler. Taşlamak için bir şeytan mı arıyorlar? En büyük şeytan İsrail'de, Netanyahu'dur, gidip onu taşlasınlar." diye konuştu.

  • Mustafa Destici
  • BBP
  • Gazze
  • Netanyahu
  • hacı

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