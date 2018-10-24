BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı'nın Mecliste birlikteliği olmazsa olmazdır

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklere rahmet, gazilere şifa diledi.

Destici, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm süreci ile ilgili olarak yarın Kahramanmaraş Adliyesi'nde olacaklarını bildirdi.

- "Cumhur İttifakı milletin karar verdiği bir birlikteliktir"

Dünkü grup toplantılarında AK Parti ve MHP’nin karşılıklı olarak yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarına yönelik açıklamalarını hatırlatan Destici, "Cumhur İttifakı, siyasi partilerin değil, milletin karar verdiği bir birlikteliktir. 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz, Cumhur İttifakı'na olan desteğini sandıkta ortaya koymuştur. Bu sebeple, yeni sistemin de kalıcı hale getirilmesi için Cumhur İttifakı'nın Mecliste birlikteliği olmazsa olmazdır." diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den, yerel seçimlerde ittifakın sonlandırılması kararını bir kez daha gözden geçirmeleri konusunda görüşlerini paylaşmak için randevu talep ettiklerini söyledi.

- Cemal Kaşıkçı cinayeti

Türkiye'de son 3 haftadır Cemal Kaşıkçı cinayetinin konuşulduğunu belirten Destici, "Bu cinayet, sonuçları bakımından yalnız Suudi Arabistan ve Türkiye’yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren detayları içerisinde barındırmaktadır. ABD Başkanı, meseleye dahil olmuştur. İngiltere, soruşturmayı yakından takip ettiğini beyan etmiştir. Almanya takiptedir, Fransa takiptedir. Kısacası, bizlere, 'Bu işin içinde başka bir iş var' dedirtebilecek tüm kadro, dikkatli bir şekilde süreci yönetmeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Destici, bu meselenin diplomatik yönlerden büyük önem taşıdığına işaret ederek, olayın her açıdan titizlikle incelenmesini ve ilgililerin sorgulanmasını talep ettiklerini söyledi.

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin görüşlerini de paylaşan Destici, "Vicdani sorumluluğumuz, bu vatandaşlarımızın haklarının iade edilmesini ve bu sorunun çözülmesini bizlere şart koşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, emeklilikte yaşa takılanların 2008 yılında çıkarılan yasa yüzünden hakları ellerinden alınan vatandaşlar olduğunu belirterek, yasa teklifinin hazırlanması konusunda gereğini yerine getireceklerini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, AK Parti ve MHP'nin karşılıklı olarak ittifak konusunda kırmızı çizgilerini açıkladıklarının hatırlatılması ve BBP'nin kırmızı çizgisinin sorulması üzerine, "Her iki partinin kırmızı çizgisi bizim de kırmızı çizgimizdir." dedi.