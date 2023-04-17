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Politika

Destici: Kılıçdaroğlu'nu FETÖ de DHKP-C de destekliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında sadece HDP ve PKK yok, FETÖ de destekliyor, DHKP-C de destekliyor.' ifadelerini kullandı. Ayrıca saflarının net olduğu belirten Destici, 'Cumhur İttifakı'ndayız, tarafımız da, safımız da, kararımız da çok net.' dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 00:44 - Güncelleme:
Destici: Kılıçdaroğlu'nu FETÖ de DHKP-C de destekliyor
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BBP Genel Başkanı Destici, 24 TV'de yayınlanan "Arafta Sorular" programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Mustafa Destici, 7'Lİ Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında ki destekçilerin bir ucu Kandil'e bir ucu Pensilvanya'ya uzandığını belirtti. Destici, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında sadece HDP ve PKK yok, FETÖ de destekliyor, DHKP-C de destekliyor." ifadelerini kullandı.

SAFIMIZ DA, KARARIMIZ DA ÇOK NET

Cumhur İttifakı'ndayız, tarafımız da, safımız da, kararımız da çok net. İnşallah 14 Mayıs'ta bizim gibi düşünen kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın desteği ve duasıyla Cumhur İttifakı olarak kazanacağız.

Büyük Birlik Partisi 30 yılık siyasi bir parti ve ilk defa barajsız bir seçime gidiyoruz ittifakın içinde olduğumuz için vatandaşlarımızın bize vereceği hiçbir oy da boşa gitmeyecek.

Biz son 5 yılda Meclis'te gerçekten önemli işler yaptık ya da önemli işlere katkı sağladık, hem milli meselelerde, hem devlet meselelerinde.

400 hava savunma sistemini aldık diye F-35 projesinden çıkardılar ama şimdi bizim Milli Muharip Uçak'ımız hangardan çıktı ve benim aldığım bilgiler F-35 üstü bir uçak olacak.

Şunu vatandaşımız biliyor; burayı (deprem bölgesi) yine ayağı kaldırırsa bu ittifak, bu hükümet, bu Cumhurbaşkanı kaldırır.

KILIÇDAROĞLU'NU FETÖ DE DESTEKLİYOR

Kılıçdaroğlu açıkça "Demirtaş'a, Kavala'ya özgürlük isteyenler bize katılsın" diyor, tabi şu an "Apo" diyemiyor ama bir safha sonra onu da yakında söylemeye başlar.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında sadece HDP ve PKK yok, FETÖ de destekliyor, DHKP-C de destekliyor.

Yasin Börü'nün de içinde oluğu 51 masum insanı öldüren katillerin azmettiricisini "çıkartacağım" diyor, hani sen hukuka saygılı olacaktın, yargıya müdahale etmeyecektin, nasıl çıkartacaksın?

MECLİSE PKK'NIN KONTENJANINDAN GİRDİ.

TİP'in Başkanı Erkan Baş Kandil'in listesinden Meclis'e girdi 2018'de, PKK'nın kontenjanından girdi.

Erkan Baş vatansever biriyse "PKK terör örgütüdür, lanetliyorum" desin. 40 yıldır PKK ile mücadele ediyoruz binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu, masum öğretmenlerimiz, kundakta bebeklerimiz şehit oldu.

Kürtler benim kardeşim, bu ülkede hangi etnik kökende olursa olsun kardeşimdir. Bizim referansımız Kur'an'dır, Resulü Ekrem Efendimizdir ondan sonra da elbette ki örfümüz, adetimiz ve tarihimizdir.

Bosna bağımsızlığına kavuştuktan sonra gidip Başçarşı'daki Ulu Camii'de şükür namazı kılanlardanız biz. Acaba bugün konuşanlar bunları yaptılar mı?

Babam müderris torunu, hayatını inandığı gibi yaşamış biridir, hayatının her anında emri bil maruf nehyi anil münker yapmış ve hiç taviz vermemiş.

  • Mustafa Destici
  • Cumhur İttifakı

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