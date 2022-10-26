Destici'den EYT açıklaması

Destici, parti genel merkezinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran ve dernek başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi.

Cumartesi günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını bildiren Destici, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamamın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığı sayısız taarruz ve badireye rağmen Türkiye'nin güçlü ve hür şekilde ayakta olduğunu vurgulayan Destici, dünya var oldukça Türkiye'nin var olmaya devam edeceğini söyledi.

Hayatını kaybeden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet dileyen Destici, Kıvanç'ın güler yüzü, beyefendiliği ve nezaketiyle hatırlanacağını ifade etti.

Partilerinin toplumdan gelen haklı taleplerin sesi ve temsilcisi olduğunu, sorunların çözümünde gayret gösterdiğini anlatan Destici, şunları söyledi:

"EYT'nin bir hak mücadelesi olduğunu, bu hakkın mutlaka iadesi edilmesi gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ben de 3 sene emeklilikte yaşa takıldım. Sizin halinizi en iyi bilenlerdenim. Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yıl başından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık."

Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

- "PARTİSİNİN İSMİNDE HALK OLAN PARTİ NİYE HALK OYLAMASINDAN KAÇAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmede hangi konuların ele alındığı sorulan Destici, nazik kabulü ve camialarına gösterdiği ilgiden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan ile 2023 seçimleri başta olmak üzere, iç ve dış gelişmeler ile başörtüsü ve ailenin korunmasına yönelik anayasa düzenlemesini görüştüğünü anlatan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP ve altılı masadan beklentimiz, eğer gerçekten inanç hürriyetinin yanındalarsa bu anayasa değişikliği teklifini birlikte verelim. Yok vermiyorlarsa en azından referanduma götürecek sayıyı. Ben tahmin ediyorum ki İYİ Parti bunu destekleyecektir. Destek vermezse tabanına hesap veremez pozisyona gelir. Referandumda da halkımız, ne karar verirse biz ona razıyız. Kemal Bey referandumdan da kaçıyor. Partisinin isminde halk olan bir parti niye halk oylamasından kaçar? Bu sorunun da cevabını vermesi gerekir."

- "BİZ KİMSENİN GÖZALTINA ALINMASINDAN MUTLU OLMAYIZ"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Destici, "Biz, kimsenin gözaltına alınmasından mutlu olmayız. Birisi kanunlarımıza aykırı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atarsa terörün, terör örgütünün propagandasını yaparsa elbette bunun anayasamızda bir karşılığı var. Benzeri meslek odalarıyla ilgili bir çalışma yapılması zaruri hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın sözleri sorulan Destici, "Türkiye'nin bu tartışmaları geride bırakması gerekir. Bizim bunlarla geçirecek vaktimiz yok. Toplumu ayrıştıracak açıklamalar yerine birleştirici, bütünleştirici olmamız lazım." dedi.

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran da EYT konusunda verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olan Destici'ye teşekkür etti. Boran, EYT düzenlemesinin yıl başından önce yasalaşacağına ilişkin haberin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.