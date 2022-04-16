İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2022 Cumartesi / 15 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dev proje hizmete açıldı... Başkan Erdoğan: Her türlü oyunu sergiliyorlar
Politika

Dev proje hizmete açıldı... Başkan Erdoğan: Her türlü oyunu sergiliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Antalya'daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar.' dedi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:19
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Antalya'daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ulaştırma ve Haberleşme 2053 vizyonuyla ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi milletimizle paylaştık.

* Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız.

* Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

* Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır.

* Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Phaselis Tüneli
  • tören

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.