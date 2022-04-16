Dev proje hizmete açıldı... Başkan Erdoğan: Her türlü oyunu sergiliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Antalya'daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ulaştırma ve Haberleşme 2053 vizyonuyla ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi milletimizle paylaştık.

* Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız.

* Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

* Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır.

* Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar.