Dev yatırımla yeni bir tarih yazdık
Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren otoyolun 192 kilometrelik son bölümü ile Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı, “Bugün bir tarih yazıyoruz İstanbul’u İzmir’e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Diğer taraftan da Bursa’ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bursa’yı özlemişiz. Maşallah Bursa’da bizi özlemiş. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde yüzde 49,6 oyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Ali Nur Aktaş kardeşimizi göreve getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye’nin YİD projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi de eleştirenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunların işi bu. Nasıl yapıyorlar diyorlar, ben kasamdan çıkmadan yapıyorum. Bunun adı yap işlet devret. Anlamazsın Bay Kemal. Hastaneleri yönetemedin, SSK’yı batırdın.”
TARİH YAZIYORUZ
“Kimin ne dediğine değil milletimizin neye ihtiyacı olduğuna baktık. Dünyada sayılı köprülerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü... Pek çok etabı açtık. 192 kilometrelik kısmı açıyoruz. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul’u İzmir’e farklı şekilde bağlıyoruz. Soma - Akhisar-Turgutlu sonrası İzmir Ankara’ya paralel devam edip İzmir çevreyolunda hedefine varıyor. İzmir Aydın ve İzmir Çeşme otoyoluna ulaşıyor. Nereden, nereye.Dağları deldik Şirin’e ulaştık. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı Tekirdağ Çanakkale Balıkesir otoyolunu da birleştireceğiz. 11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak.”
KAZANÇLI VE KARLI
“İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu öğren... Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa kısmının açılışını Binali kardeşimiz gerçekleştiriyor. Muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu, heyecanınızı biliyorum. Helikopterle inerken buradaki coşkuyu gördüm. Hep ne derdim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz, suyunuz yoksa gayri medeniyettesiniz. Nerede CHP varsa orada çöp var. Nerede CHP belediyesi varsa atık su var, susuzluk var. 6.100’den aldığımız bölünmüş yolu, 26 bin 764 kilometreye çıkardık.”
“Bayram boyunca trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı’na giriyoruz. Acele giden, ecele gider. Yollarda bastırıp... Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın. Trafik kazalarında yüzde 12, yaralanmalı kazalarda yüzde 12 ve ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma yaşandı. Varsın seyahat süresi uzasın. Her vilayette olduğu gibi Bursa’da da ulaştırma yatırımlarını sürdürüyoruz. Kuru sıkı atmakla olmaz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hala bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP’nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz.”
“Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor. Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş... Böyle diyor. Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Şehir hastanelerinin nasıl modelle yapıldığından haberi yok. Devlet bütçesiyle yapılsa tabelada yazardı. Devlet kendisi inşa etmiyor. Böylesine dev projeler için alternatif finansmanlar geliştirmek gerekiyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk üçünde. Biz yapmadık. Bu sistemle yaptık.”
SABRIN DA SONU VAR
“Suriye’deki tehditlerden ülkemizi korurken, ‘Afrin’e girmeyin’ diye bize gözdağı vermeye çalıştılar. Biz Afrin’e, Celabrus’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var.”
Bursa’ya güzellik kattı
“Bursa’da açtığımız1.355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanemiz Bursa’nın güzelliğine güzellik katmış. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi kendi alanında yüksek standartlara sahip. 1 aydır hasta kabulü yapan hastanemiz 1-2 kişilik odaları kanepesi, buzdolabı, televizyonu ile otel standardında hizmet veriyor. Raylı sistemi 5,5 km uzatarak hastanemize getireceğiz. Bursa ile birlikte yatak kapasitesini 13,417’ye, hastane sayısını ise 10’a çıkarmış olduk. 44,846 yatak kapasiteli 31 sağlık tesisini milletimize sunmayı hedefliyoruz. Sadece Bursa’ya 68 sağlık tesisi kazandırdık. Osmangazi- Çekirge Devlet Hastanesi ile 7 sağlık tesisimize devam ediyoruz. Bursa’ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir.”
Darbecilerin yanında oldu
“Milli gelir biz gelirken 236 milyar dolardı. Biz bu rakamı 950 milyar dolara kadar çıkardık. 2013’ten sonra ne oldu da yükseliş durdu. Kurdaki oynaklık yüzünden kağıt üzerinde de olsa geriledi. Bu ülkedeki herkes 2013 sonrası ne olduğunu iyi bilir. CHP Genel Başkanı tüm bu badirelerde karşı tarafın safında yer aldığı için meseleyi anlamıyor. Bu zat Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle Ankara’dan İstanbul’a yürüyordu. 23.15 bu zat havalimanında tank korumasında Bakırköy Belediyesi’ne gidiyordu.”
FAİZLER DAHA DA İNECEK
“Biz ülkemizin ve milletimizin hak, hukuk ve geleceğini düşünüyoruz. 2013’ten bugüne kadar Türkiye’nin yaşadığı meseleler herhangi bir ülkenin başına gelse düştükleri yerden kalkamazlardı. Biz Allah’ın yardımı milletimizin desteği ile bunların süresinden geliyoruz . Pençe 1’i, Pençe 2’yi takip ediyorsunuz değil mi? Birer birer yok ediyoruz. En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek enflasyon da düşecek. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. Hemen yapın. Döviz kuru belli seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar faiz indirimi duyuruyor. 50 milyonun üzerine çıktık turist sayısında. Buraya gelmeden yapamıyorlar.
İhracatımız yıllık 170 milyar doları geçti. Cari açığımız 2,4 milyar dolara 58 milyar dolardan geriledi. Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yeni yatırım mı yapacaksınız, hemen yapın. Projeniz, plan ve girişim planınız mı var hemen yapın. Suriye’den Doğu Akdeniz’e ülkemizin hakkını korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Bakanlarımız, kurumlarımız Türkiye’ye hedeflerine ulaştırmak için çalışacak. Önümüzdeki 1 yılı geride bıraktığında yeni şahlanış dönemine gireceğiz.”
TÜRKiYE’NiN KUTLU YÜRÜYÜŞÜ DURMAYACAK
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek reformlara imza atacaklarını söyledi.
Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi’nde hastaları ziyaretinin ardından, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın yemeğine katıldı. Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceklerini vurgulayan Erdoğan, “Başardığımız her şeyi önce Allah´ın yardımına sonra davamıza olan bağlılığımıza ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız özverilere borçluyuz. Biz pazara kadar değil mezara kadar diye çıktığımız bu kutlu yolda azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Gençler, kardeşlerim, ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde olduğu gibi Türk demokrasini güçlendirecek reformlara imza atacağız’’ ifadesini kullandı.
ENGELLERİ KALDIRDIK
18 yıldır şanla şerefle milletime hizmetin gururunu yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, faizlerin düştüğünü, enflasyondaki gerilemenin süreceğini, piyasadaki canlanmanın yeniden ivme kazanacağını belirterek, şöyle devam etti: ‘’Biz çalışırsak, üretirsek, hepsinden önemlisi sürekli; öldük, bittik diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır. Türkiye’nin kutlu ilerleyişini durdurmaya engellemeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Sağda-solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin. Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz.”
MİLLETİN GÜNDEMİ
Erdoğan, küçük meselelerle, sanal sorunlarla kaybedecek vakitlerinin olmadığını belirterek, “Muhalefetin sığ gündemiyle değil, milletimizin gündemiyle ilgilendik. Birileri istemese de, haz etmese de biz büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti’de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti’nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071’e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz. Ne köklerimizi koparacağız ne de gözlerimizi ufuktan ayıracağız’’ diye konuştu.
Bursa bölgenin sağlık üssü oldu
Türkiye’nin 10. şehir hastanesi olan ve 16 Temmuz’da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi, Güney Marmara’da 6 milyon nüfusa hizmet ediyor. Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve yapımı 2 yılda tamamlanan, bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesine sahip. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da Bursa Şehir Hastanesinin Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik’i içine alan yaklaşık 6 milyonluk bir bölgeye hitap edecek şekilde planlandığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılmış en büyük Yap-İşlet-Devret Altyapı Projesi olarak tarihe geçen İstanbul- İzmir Otoyolu Projesi’nin tamamı hizmette. Kapsamında Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı 426 kilometrelik otoyol projesinin yatırım tutarı finansman maliyeti dâhil 11 milyar dolar. Güzergâhı 100 kilometre kısaltan ve 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indiren otoyol projesi hem zaman kazandıracak hem de cepten kazandıracak. 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre; projenin 2,5 milyar TL zamandan, 930 milyon TL de akaryakıttan olmak üzere yılda toplam 3,4 milyar TL tasarruf sağlayacağı öngörülüyor. 426 kilometrelik otoyolu; Türkiye ekonomisinin en gelişmiş kesimi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerinden geçiyor.
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