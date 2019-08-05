Dev yatırımla yeni bir tarih yazdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bursa’yı özlemişiz. Maşallah Bursa’da bizi özlemiş. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde yüzde 49,6 oyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Ali Nur Aktaş kardeşimizi göreve getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye’nin YİD projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi de eleştirenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunların işi bu. Nasıl yapıyorlar diyorlar, ben kasamdan çıkmadan yapıyorum. Bunun adı yap işlet devret. Anlamazsın Bay Kemal. Hastaneleri yönetemedin, SSK’yı batırdın.”

TARİH YAZIYORUZ

“Kimin ne dediğine değil milletimizin neye ihtiyacı olduğuna baktık. Dünyada sayılı köprülerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü... Pek çok etabı açtık. 192 kilometrelik kısmı açıyoruz. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul’u İzmir’e farklı şekilde bağlıyoruz. Soma - Akhisar-Turgutlu sonrası İzmir Ankara’ya paralel devam edip İzmir çevreyolunda hedefine varıyor. İzmir Aydın ve İzmir Çeşme otoyoluna ulaşıyor. Nereden, nereye.Dağları deldik Şirin’e ulaştık. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı Tekirdağ Çanakkale Balıkesir otoyolunu da birleştireceğiz. 11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak.”

KAZANÇLI VE KARLI

“İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu öğren... Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa kısmının açılışını Binali kardeşimiz gerçekleştiriyor. Muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu, heyecanınızı biliyorum. Helikopterle inerken buradaki coşkuyu gördüm. Hep ne derdim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz, suyunuz yoksa gayri medeniyettesiniz. Nerede CHP varsa orada çöp var. Nerede CHP belediyesi varsa atık su var, susuzluk var. 6.100’den aldığımız bölünmüş yolu, 26 bin 764 kilometreye çıkardık.”

“Bayram boyunca trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı’na giriyoruz. Acele giden, ecele gider. Yollarda bastırıp... Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın. Trafik kazalarında yüzde 12, yaralanmalı kazalarda yüzde 12 ve ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma yaşandı. Varsın seyahat süresi uzasın. Her vilayette olduğu gibi Bursa’da da ulaştırma yatırımlarını sürdürüyoruz. Kuru sıkı atmakla olmaz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hala bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP’nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz.”

“Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor. Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş... Böyle diyor. Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Şehir hastanelerinin nasıl modelle yapıldığından haberi yok. Devlet bütçesiyle yapılsa tabelada yazardı. Devlet kendisi inşa etmiyor. Böylesine dev projeler için alternatif finansmanlar geliştirmek gerekiyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk üçünde. Biz yapmadık. Bu sistemle yaptık.”

SABRIN DA SONU VAR

“Suriye’deki tehditlerden ülkemizi korurken, ‘Afrin’e girmeyin’ diye bize gözdağı vermeye çalıştılar. Biz Afrin’e, Celabrus’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var.”