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Devlet Bahçeli: Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta

MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir. Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir.

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Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulduğunu, kuyusunun kazıldığını, egemenlik haklarına kast edildiğini belirten Bahçeli, "Rum Yönetiminin, Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir." ifadelerini kullandı.
 
"Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir"
 
Kıbrıs Türklerini yok saymanın, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmenin uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye’ye meydan okumak olduğunun altını çizen Bahçeli, Türkiye’nin bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterlilikte olduğunu söyledi.
 
Bahçeli, "Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir." dedi.

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

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